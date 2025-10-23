Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da "Mobil Sigara Bırakma Poliklinik Aracı" hizmete başladı

        Ağrı'da sigara kullanımıyla mücadelede kullanılacak "Mobil Sigara Bırakma Poliklinik Aracı", nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde hizmet vermeye başladı.

        Giriş: 23.10.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:45
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde Uzman Dr. Emir Gaffar Işık'ın başkanlığında tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Mobil Sigara Bırakma Polikliniği hizmete alındı.

        Mobil Sigara Bırakma Polikliniği ile vatandaşlara sağlık hizmetine daha kolay erişim sağlanması hedefleniyor.

        Sağlık ekipleri, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu il merkezi ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

        Ekipler, il merkezinde tütün ve tütün ürünlerinin zararları, pasif etkilenim, dumansız hava sahası, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, ALO 184 Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör Uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak vatandaşlara broşür dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, sigara ve sigara dumanının başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasına neden olduğunu vurguladı.

        Sigara kullanımının ayrıca üçüncü el duman yoluyla bebekler ve çocuklar açısından önemli sağlık riski oluşturduğuna dikkati çeken Beşer, şunları kaydetti:

        "Üçüncü el duman, içilen bir sigaranın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen yüzeylerde ve toz içinde kalabilen tütün ürünü kalıntısıdır. Üçüncü el duman genellikle kapalı ortamlardaki yüzeylere sinmektedir. Tütün ürünü kalıntıları, duvarlarda, zeminlerde, mobilyalarda, giysilerde uzun süreler kalabilmektedir. Bu yüzeylere temas eden kişiler sigaranın olumsuz etkilerine maruz kalırlar. Sıklıkla zeminlerde ve mobilyalarda dizlerinin üstünde hareket eden ve oynayan çocuklar, sürekli ellerini ağızlarına götürmekte ya da ağızlarını evdeki eşyalara temas ettirmektedirler. Pasif içicilik ve üçüncü el dumana maruz kalma durumu, ani bebek ölümlerinin en büyük sebeplerinden birisi olarak tanımlanmaktadır."

        Beşer, il genelinde sigarayla mücadele çalışmalarını desteklemek için Mobil Sigara Bırakma Polikliniği hizmetleri yürütüldüğünü anlattı.

