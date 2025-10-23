Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:00
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren çalışma yaptı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan 2'si "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

