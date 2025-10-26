Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:16
        Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı.

        Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince, İshak Paşa Sarayı çevresinde etkinlik düzenlendi.

        Kaymakam Murat Ekinci, Kızılay gönüllüleri, kurum amirleri ve vatandaşlarca tarihi mekan, Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

        Ekinci, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        İshak Paşa Sarayı ve çevresinin her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırladığını ve sürekli temiz kalması gerektiğini belirten Ekinci, "Çevremizin daha düzenli olması için halkımıza örnek olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bundan sonraki süreçte çevremizi ve bu güzel değerlerimizi daha temiz tutmaya davet ediyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğin ardından Kızılay, katılımcılara ikramda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

