        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 22:04 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:04
        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon yapıldı.

        Ağrı Valiliğince Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyona katılan davetlileri, Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç karşıladı.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Cumhuriyetin, milletin bağımsızlık tutkusunun, özgürlük iradesinin ve geleceğe dair inancının en somut tezahürü olduğunu belirten Koç, "Milletimizin emsalsiz fedakarlıkları, yüce idealleri ve sarsılmaz inancı sayesinde temelleri atılan Cumhuriyet, ulusal egemenliğimizin simgesi, var olma kararlılığımızın en yüce ifadesi olmuştur." diye konuştu.

        Koç, demokrasi, hukuk ve adalet temelleri üzerine yükselen Cumhuriyet'in her vatandaşa eşit fırsatlar sunan bir özgürlük düzeninin adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin doğduğu Kurtuluş Savaşı, iman dolu göğüslerle yazılmış bir destan, milletimizin yeniden var oluşunun onurlu hikayesidir. En zor günlerinde bile cesaretinden ödün vermeyen bu yüce millet, bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyet, sadece geçmişimizin onuru değil, bugünümüzün güvencesi, yarınlarımızın da umut kaynağıdır."

        Resepsiyonun ardından masaları dolaşarak davetlilerle sohbet eden Vali Koç ve eşi Gül Koç, çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.

        Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da Karagöl Mahallesi'ndeki tarihi Kongre Binası'nda gerçekleştirilen törende, Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek tebrikleri kabul etti.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Herkesin bayramını tebrik eden Çiçek, gazi ve şehit yakınlarıyla ilgilendi.

        Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

        - Kars

        Kars Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kentteki bir balo salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kars Valisi Ziya Polat, bugünün tarihin akışını değiştiren bir milletin, bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

        Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizin azim ve kararlılığıyla yürüttüğü İstiklal Mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırılmış ve Türk milletinin kaderi yepyeni bir yola girmiştir. Bu yol, çağdaşlık yoludur, bağımsızlık ve egemenlik yoludur. Cumhuriyet, bir meşaledir. Ve o meşale, 102 yıl önce Anadolu'da yakıldı. Samsun'da, Sivas'ta, Amasya'da, Erzurum'da, Gazi Kars'ta yakıldı. Ve şimdi her birimizin yüreğinde yanmaya devam ediyor." dedi.

        Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, Vali Ziya Polat çocuklarla pasta kesti.

