Ağrı'da 103 okuldaki kermesten elde edilen 3 milyon liralık gelir Gazze'ye ulaştırılacak

Ağrı'da ekim ayı boyunca 103 okulda velilerin desteğiyle düzenlenen kermeslerden elde edilen 3 milyon liralık gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Kentte ekim ayı boyunca okullarda açılan kermeslerde, velilerin evlerde yaptıkları yemek, kek ve pasta gibi ürünler satışa sunuldu.

İbrahim Çeçen İlkokulu'nda bugün düzenlenen kermeste, okulun bahçesi Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Velilerin evlerinde hazırladığı yemek ile tatlıların satışa sunulduğu kermesin açılışını Vali Mustafa Koç yaptı. Öğrencilerle sohbet edip stantları gezen Koç, velilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Koç, buradaki konuşmasında, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin'de katliamlar yaptığını söyledi.

Gazze'de son 2 yılda 20 bini çocuk olmak üzere 60 binden fazla kişinin şehit edildiğini belirten Koç, "Şehit edilenlerin diğerleri kadın, yaşlılar. Ne yazık ki bu zulüm dünyanın gözü önünde oluyor. Bizler de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, insanlık onurunu zedeleyen, adeta soykırıma dönüşen bu zulme, millet ve devlet olarak en yüksek sesi, itirazı, kınamayı ve oradaki zulmü durdurmak için her türlü faaliyeti gerçekleştiriyoruz." dedi.

Koç, kentteki okullarda "minicik bedenlerinde kocaman yüreklere sahip" öğrenciler ve aileleri tarafından Gazze'deki zulme "Dur" demek ve oradaki çocuklara yardım göndermek için düzenlenen kermeslerin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kermeslerin öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğiyle yapıldığını ifade eden Koç, "Ekim ayı boyunca ilimizde 103 okulumuzda yapılan kermeslerden yaklaşık 3 milyon lira yardım toplandı. Filistin'deki, Gazze'deki çocuklarımıza, oradaki insanlarımıza ulaştırılacak." diye konuştu.

Kermeslerin sadece bir yardım kampanyası değil, çok anlamlı programlar olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Orada yaşanan zulme, soykırıma bir itiraz, vicdanın, dayanışmanın, sorumluluğun en yüksek sesi. Hemşehrilerimiz, yavrularımız ve velilerimizle gurur duydum. İnşallah bizler elimizden gelen her şeyle, her türlü araçla, yardımsa yardım duaysa dua, her türlü argümanla, oradaki yavrularımızın da bizim yavrularımız gibi gülmesi, oynaması için, insan olmanın gerektirdiği gibi insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için elimizden gelen gayreti bütün milletimizle beraber, yavrularımızla beraber sürdürmeye devam edeceğiz."