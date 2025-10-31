Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 103 okuldaki kermesten elde edilen 3 milyon liralık gelir Gazze'ye ulaştırılacak

        Ağrı'da ekim ayı boyunca 103 okulda velilerin desteğiyle düzenlenen kermeslerden elde edilen 3 milyon liralık gelir Gazze'ye bağışlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 103 okuldaki kermesten elde edilen 3 milyon liralık gelir Gazze'ye ulaştırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da ekim ayı boyunca 103 okulda velilerin desteğiyle düzenlenen kermeslerden elde edilen 3 milyon liralık gelir Gazze'ye bağışlanacak.

        Kentte ekim ayı boyunca okullarda açılan kermeslerde, velilerin evlerde yaptıkları yemek, kek ve pasta gibi ürünler satışa sunuldu.

        İbrahim Çeçen İlkokulu'nda bugün düzenlenen kermeste, okulun bahçesi Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

        Velilerin evlerinde hazırladığı yemek ile tatlıların satışa sunulduğu kermesin açılışını Vali Mustafa Koç yaptı. Öğrencilerle sohbet edip stantları gezen Koç, velilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Vali Koç, buradaki konuşmasında, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin'de katliamlar yaptığını söyledi.

        Gazze'de son 2 yılda 20 bini çocuk olmak üzere 60 binden fazla kişinin şehit edildiğini belirten Koç, "Şehit edilenlerin diğerleri kadın, yaşlılar. Ne yazık ki bu zulüm dünyanın gözü önünde oluyor. Bizler de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, insanlık onurunu zedeleyen, adeta soykırıma dönüşen bu zulme, millet ve devlet olarak en yüksek sesi, itirazı, kınamayı ve oradaki zulmü durdurmak için her türlü faaliyeti gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Koç, kentteki okullarda "minicik bedenlerinde kocaman yüreklere sahip" öğrenciler ve aileleri tarafından Gazze'deki zulme "Dur" demek ve oradaki çocuklara yardım göndermek için düzenlenen kermeslerin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

        Kermeslerin öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğiyle yapıldığını ifade eden Koç, "Ekim ayı boyunca ilimizde 103 okulumuzda yapılan kermeslerden yaklaşık 3 milyon lira yardım toplandı. Filistin'deki, Gazze'deki çocuklarımıza, oradaki insanlarımıza ulaştırılacak." diye konuştu.

        Kermeslerin sadece bir yardım kampanyası değil, çok anlamlı programlar olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

        "Orada yaşanan zulme, soykırıma bir itiraz, vicdanın, dayanışmanın, sorumluluğun en yüksek sesi. Hemşehrilerimiz, yavrularımız ve velilerimizle gurur duydum. İnşallah bizler elimizden gelen her şeyle, her türlü araçla, yardımsa yardım duaysa dua, her türlü argümanla, oradaki yavrularımızın da bizim yavrularımız gibi gülmesi, oynaması için, insan olmanın gerektirdiği gibi insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için elimizden gelen gayreti bütün milletimizle beraber, yavrularımızla beraber sürdürmeye devam edeceğiz."

        Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Bütün duamız, temennimiz, dileğimiz, bütün çocukların güleceği, oynayacağı, huzur bulacağı bir dünya olması, bugüne özel de Gazze ve Filistin olmasıdır." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Ders: Soba zehirlenmelerinde ilk yardım
        Ders: Soba zehirlenmelerinde ilk yardım
        Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düz...
        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düz...
        Ağrı'da "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü"ne yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla ka...
        Ağrı'da "3. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü"ne yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla ka...
        Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı
        Ağrı'da İshak Paşa Sarayı çevresinde farkındalık temizliği yapıldı
        Ağrı'da üniversiteli Kızılay gönüllüleri yalnız yaşayan kadının evini temiz...
        Ağrı'da üniversiteli Kızılay gönüllüleri yalnız yaşayan kadının evini temiz...