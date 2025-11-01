Ağrı'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde 2 adreste 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

