Ağrı'da üzerlerine beton parçası düşen işçi öldü

Himmet V. yapılan tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evren V'nin ise tedavisi sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde inşatta çalışırken üzerlerine beton parçası düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.