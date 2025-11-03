Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'da İran plakalı bir otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:57
        Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda uygulama noktasına durdurulan İran plakalı otobüste, narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldı.

        Köpeğin bagajda bulunan 2 yangın tüpüne tepki vermesi üzerine polis ekiplerince tüpler kesildi. 8 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

