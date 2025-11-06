Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslime edildi.