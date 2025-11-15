Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi yaşanıyor

        Ağrı'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:22
        Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların dışında sürücüler de hususi araçlarına kar lastiği taktırıyor.

        Kentte, sürücüler, lastik satan işletmeler de oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        Lastikçiler, sürücülerin taleplerin karşılamak için yoğun tempoda çalışıyor.

        Lastikçi İsmail İdi, AA muhabirine, son günlerde yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

        Sürücülerin kış lastiği uygulamasına duyarlı olduklarını gözlemlediğini belirten İdi, "Tüm sürücülerin bir an önce araçlarının kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıyoruz. Herkes trafik kurallarına uyması gerekiyor. Havalar yağışlı, aşırı yoğunluğumuz var. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz, bizi tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aralık ayının ortasına kadar bu yoğunluk devam eder." diye konuştu.

