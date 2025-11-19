Ağrı'da 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 insan kaçakçısı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda iki adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
