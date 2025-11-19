Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda iki adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!

        Benzer Haberler

        Ağrı Emniyet Müdürü Önder, KYK yurtlarında gece güvenlik tedbirlerini denet...
        Ağrı Emniyet Müdürü Önder, KYK yurtlarında gece güvenlik tedbirlerini denet...
        Hayvan otlatırken ayı saldırdı, yüzünden yaralandı
        Hayvan otlatırken ayı saldırdı, yüzünden yaralandı
        Ağrı'da "Ruh öküzüm" tiyatro oyunu sahnelendi
        Ağrı'da "Ruh öküzüm" tiyatro oyunu sahnelendi
        Patnos'ta "Okul Sporları" müsabakaları başladı
        Patnos'ta "Okul Sporları" müsabakaları başladı
        Patnos'ta kış yaklaşırken odun istifleme çalışmaları hız kazandı
        Patnos'ta kış yaklaşırken odun istifleme çalışmaları hız kazandı
        Ağrı Kadın Futbol Takımı, Erzincan'ı 5-0 mağlup etti
        Ağrı Kadın Futbol Takımı, Erzincan'ı 5-0 mağlup etti