Ağrı'da 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı

Bu kapsamda iki adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

