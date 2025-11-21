Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yabancı plakalı otomobilde 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'da yabancı plakalı otomobilin yakıt deposunda 15 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:57 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:57
        Ağrı'da yabancı plakalı otomobilde 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da yabancı plakalı otomobilin yakıt deposunda 15 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

        Narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 16 pet şişe içinde 15 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Yabancı uyruklu A.A. ve S.D. gözaltına alındı, otomobile el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

