        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

        Ağrı'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:28
        Ağrı'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Ağrı'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarında "öğrenci yurtları önünde drift yapan" bir araçla ilgili paylaşım yapılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

        Ekiplerce tespit edilip yakalanan sürücü H.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Trafik ekiplerince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

