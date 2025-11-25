Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'daki ağız ve diş sağlığı merkezleri günlük ortalama 1200 hastaya hizmet veriyor

        Ağrı il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde bulunan 3 ağız ve diş sağlığı merkezinde günlük yaklaşık 1200 hastaya hizmet veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'daki ağız ve diş sağlığı merkezleri günlük ortalama 1200 hastaya hizmet veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde bulunan 3 ağız ve diş sağlığı merkezinde günlük yaklaşık 1200 hastaya hizmet veriliyor.

        İl merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 80 hekim görev yapıyor.

        Günlük ortalama 1200 hastanın hizmet aldığı merkezlerde hafta içi mesai bitiminden gece 24.00'e, hafta sonu 08.00'den gece 24.00'e kadar acil durumlar için nöbet hizmeti bulunuyor.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Beşer, "17-23 Kasım Toplum Ağ ve Diz Sağlığı Farkındalık Haftası" kapsamında Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Beşer, hastanenin başhekimi Burak Yıldız ve beraberindekilerle hekimlerin odalarını gezerek günlerini kutladı.

        Hekimlerle sohbet eden Beşer, çiçek hediye etti.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Beşer, AA muhabirine, il merkezi Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yoğun bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

        Patnos ve Doğubayazıt'taki merkezlerde günlük ortalama 400 hasta başvurusu yapıldığını belirten Beşer, "Sadece ilçe sınırında değil çevre illere Bitlis, Muş ve Iğdır'a da hizmet vermekteyiz. Merkezdeki diş sağlığı merkezimiz 2009 yılından itibaren hizmet vermekte olup 2023 yılında yeni binasına taşınmıştır. Son 5 yıl içerisinde 20 ünite sayısını 40 ünite çıkararak sağlık tesisi noktasında önemli bir hizmet aşamasında kıymetli bir ivme kazanmıştır."

        Beşer, il merkezindeki ağız ve diş sağlığı merkezinde 2023 yılından bu yana 400 bin hastaya hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 800 hasta başvurusu olduğunu anlattı.

        Kaliteli malzemeler tercih edilerek hastaların hem sağlığını hem de güvenini ön planda tuttuklarını belirten Beşer, "Diş hastanelerimizde dental implant, zirkonyum yapılmakta, ayrıca genel anestezi altında engelli bireylere de diş tedavileri uygulanmaktadır." dedi.

        3 merkezde acil durumlar için nöbet kliniklerinin de aktif olduğunu ifade eden Beşer, "Aynı zamanda acil hastalarımızı randevuları olmasa dahi geri çevirmemek adına tüm diş tabiplerimiz ve çalışanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hafta içi mesai bitiminden gece 24.00'e kadar, hafta sonu 08.00'den gece 24.00'e kadar acil durumlar için nöbet hizmetimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Tutak'ta meydana gelen kazayla ilgili firma yöneticileri açıklama yaptı
        Tutak'ta meydana gelen kazayla ilgili firma yöneticileri açıklama yaptı
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tamamen güneş enerjisiyle aydınlanacak
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tamamen güneş enerjisiyle aydınlanacak
        Tutak'ta trafik kazası; biri ağır üç yaralı
        Tutak'ta trafik kazası; biri ağır üç yaralı
        Ağrı'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Ağrı'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Ağrı 1970 Spor Kulübünde alt liglerden transfer arayışı
        Ağrı 1970 Spor Kulübünde alt liglerden transfer arayışı