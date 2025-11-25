Ağrı'daki ağız ve diş sağlığı merkezleri günlük ortalama 1200 hastaya hizmet veriyor

Ağrı il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde bulunan 3 ağız ve diş sağlığı merkezinde günlük yaklaşık 1200 hastaya hizmet veriliyor.

İl merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 80 hekim görev yapıyor.

Günlük ortalama 1200 hastanın hizmet aldığı merkezlerde hafta içi mesai bitiminden gece 24.00'e, hafta sonu 08.00'den gece 24.00'e kadar acil durumlar için nöbet hizmeti bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Beşer, "17-23 Kasım Toplum Ağ ve Diz Sağlığı Farkındalık Haftası" kapsamında Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Beşer, hastanenin başhekimi Burak Yıldız ve beraberindekilerle hekimlerin odalarını gezerek günlerini kutladı.

Hekimlerle sohbet eden Beşer, çiçek hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Beşer, AA muhabirine, il merkezi Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yoğun bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Patnos ve Doğubayazıt'taki merkezlerde günlük ortalama 400 hasta başvurusu yapıldığını belirten Beşer, "Sadece ilçe sınırında değil çevre illere Bitlis, Muş ve Iğdır'a da hizmet vermekteyiz. Merkezdeki diş sağlığı merkezimiz 2009 yılından itibaren hizmet vermekte olup 2023 yılında yeni binasına taşınmıştır. Son 5 yıl içerisinde 20 ünite sayısını 40 ünite çıkararak sağlık tesisi noktasında önemli bir hizmet aşamasında kıymetli bir ivme kazanmıştır."

Beşer, il merkezindeki ağız ve diş sağlığı merkezinde 2023 yılından bu yana 400 bin hastaya hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 800 hasta başvurusu olduğunu anlattı.

Kaliteli malzemeler tercih edilerek hastaların hem sağlığını hem de güvenini ön planda tuttuklarını belirten Beşer, "Diş hastanelerimizde dental implant, zirkonyum yapılmakta, ayrıca genel anestezi altında engelli bireylere de diş tedavileri uygulanmaktadır." dedi.

3 merkezde acil durumlar için nöbet kliniklerinin de aktif olduğunu ifade eden Beşer, "Aynı zamanda acil hastalarımızı randevuları olmasa dahi geri çevirmemek adına tüm diş tabiplerimiz ve çalışanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hafta içi mesai bitiminden gece 24.00'e kadar, hafta sonu 08.00'den gece 24.00'e kadar acil durumlar için nöbet hizmetimiz bulunmaktadır." diye konuştu.