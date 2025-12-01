Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrılı kadınlar pastacılık ve aşçılık kurslarıyla mutfağı gelir kapısına çeviriyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) pastacılık ve aşçılık kursuna katılan kadınlar, mutfağı gelir kapısına çeviriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:01
        Ağrılı kadınlar pastacılık ve aşçılık kurslarıyla mutfağı gelir kapısına çeviriyor
        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) pastacılık ve aşçılık kursuna katılan kadınlar, mutfağı gelir kapısına çeviriyor.

        Fırat Mahallesi'nde geçmişte dezavantajlı kadınlar için kurulan, nüfus artışı ve mahallenin büyümesiyle her kesime hitap eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı ADEM, kadınlara hem iş hem de sosyalleşme fırsatı sunuyor.

        Merkezin en fazla ilgi duyulan kurslarından olan pastacılık ve aşçılık kursuna katılan 30 kadın, pasta ve tatlı çeşitleri ile lezzetli yemeklerin püf noktalarını öğreniyor.

        Kursu tamamladıktan sonra kadınlardan bazıları ya kendi işini kuruyor ya da şirketlerde işe başlıyor, bazıları ise evinde butik pastacılık yaparak mutfağını gelir kapısına çeviriyor.

        - "Güçlü kadınlar güçlü aileler oluyor"

        ADEM Koordinatörü Esra İnanlı Yalpa, AA muhabirine, 10 yıldır koordinatörlük yaptığını ve bugüne kadar çok sayıda kursiyer yetiştirdiklerini söyledi.

        Kadınların kurslarla sosyalleşme imkanı bulduğunu ve para kazandıklarını ifade eden Yalpa, şöyle konuştu:

        "Şimdiki dikiş hocamız eskiden burada kursiyerdi. Belgelerini aldıktan sonra usta öğretici oldu. Pastacılık kursuna katılan birçok kadın mesleği öğrenip hem evde butik pastacılık yapıyor hem de çeşitli kuruluşlarda çalışıyor. ADEM'lerin açılması kadınlara güç veriyor, güçlü kadınlar güçlü aileler oluyor."

        Pastacılık ve aşçılık kursu usta öğreticisi Nejla Tacer ise 8 yıldır çok sayıda kadına her çeşit pasta, tatlı ve yöresel yemek öğrettiğini anlattı.

        Pastacılık ve yemek malzemelerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasının çok önemli olduğuna işaret eden Tacer, "Kendi iş yerlerini açan ve iş sahibi olan kursiyerlerimiz oldu. Evlerinde butik pastacılık yapan kursiyerlerimiz var. Anaokulları ve yurtlarda işe girmiş öğrencilerimiz var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerimize bu eğitimleri veriyoruz. Bazı öğrencilerimiz farklı illerde bu işin usta öğreticiliğini de yapıyor. Ben onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.

        - "Hem yöresel yemekleri hem de zamana uyarlanmış tatlıları öğretiyorum"

        Kursun çok fazla talep gördüğünü ve 20 kursiyerin sipariş üzerine evlerinde ürün üretip kafelere satış yaptığını belirten Tacer, şunları kaydetti:

        "İşi öğretirken püf noktasına kadar kursiyerlerime bilgi veriyorum. Hem yöresel yemek hem de günümüzün modern zamanına uyarlanmış tatlı ve pastaları öğretiyorum. Kurabiyesinden, poğaçasından, içli köftesinden, mantısı, baklavası, sarmasına kadar, aklınıza gelebilecek her şeyi öğretiyoruz. Sıfırdan gelen olunca ben daha mutlu oluyorum çünkü onun hayatına daha fazla dokunuyorum. İş yeri açabiliyorlar."

        Kursiyer Şevval Kahraman da 3 yıldır pastacılık kursuna geldiğini dile getirerek, "Burada hangi pasta ve tatlıların nasıl yapıldığını öğrendim. Pastanın püf noktalarını öğrendim. Belgemi aldıktan sonra pastane açmayı düşünüyorum. Tüm tatlıları biliyorum, baklava yapabiliyorum, su böreğini açabiliyorum." dedi.

