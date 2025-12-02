Ağrı'da sis etkili oluyor
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede dün gece başlayıp gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.
Doğubayazıt-İran kara yolunun geçtiği ilçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İlçede ulaşım güçlükle sağlanıyor.
