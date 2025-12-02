Habertürk
Habertürk
        Ağrı'da sis etkili oluyor

        Ağrı'da sis etkili oluyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:37
        Ağrı'da sis etkili oluyor
        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İlçede dün gece başlayıp gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.

        Doğubayazıt-İran kara yolunun geçtiği ilçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        İlçede ulaşım güçlükle sağlanıyor.

