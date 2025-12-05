Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 112 Acil Sağlık filosuna donanımlı 7 yeni ambulans katıldı

        Sağlık Bakanlığınca Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen her türlü acil vakaya anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanan 7 yeni ambulans törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 112 Acil Sağlık filosuna donanımlı 7 yeni ambulans katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bakanlığınca Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen her türlü acil vakaya anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanan 7 yeni ambulans törenle hizmete alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde envantere alınan 7 yeni ambulans için program düzenlendi.

        Vali Mustafa Koç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ve il protokolünün katılımıyla kurdele kesimi yapıldı.

        Anahtarları sağlık çalışanlarına vererek "Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Koç, daha sonra ambulansları inceledi.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının vatandaşların en temel hakkı olduğunu söyledi.

        7 yeni acil yardım ambulansının kente tahsis edilmesiyle envanterdeki ambulans sayısının 33'e yükseldiğini belirten Koç, "Bu güçlü kapasite artışı, hem şehir merkezimizde hem de ilçelerimizde acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmemize imkan sağlayacak, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

        Koç, acil sağlık hizmetlerinin, zamanla yarışılan, insan hayatına dokunan, çoğu zaman kader çizgisinin saniyelerle belirlendiği kritik bir alan olduğunu anlattı.

        Ambulans filosunun modernizasyonu ve güçlendirilmesinin büyük bir önem taşıdığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

        "Bugün teslim aldığımız ambulanslarımız, son teknoloji donanıma sahip olup her türlü acil vakaya anında müdahale edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, sağlık teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum."

        Halkın hizmetkarı olduklarını, sağlıkta da çeşitli eksikliklerin olduğunu ancak bunları gidermek için son zamanlarda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

        "Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmek için önemli atılımlar gerçekleştirdik. İnşallah bu eksiklikleri de bugün olduğu gibi bir ve beraber olduğumuz sürece, güç birliği yaptığımız sürece, aynı hedef doğrultusunda gayretle çalıştığımız sürece en kısa sürede tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum."

        İl Sağlık Müdürü Beşer ise sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Patnos "İyilik Elçileri" özel çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
        Patnos "İyilik Elçileri" özel çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
        Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak'ta yeniden gör...
        Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak'ta yeniden gör...
        5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde genç gönüllüler kahvaltıda buluştu
        5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde genç gönüllüler kahvaltıda buluştu
        Patnos'ta "Bir bilenle bilge nesil" projesi başladı
        Patnos'ta "Bir bilenle bilge nesil" projesi başladı
        Patnos barajında kış güzelliği; Mavi ve beyazın buluşması
        Patnos barajında kış güzelliği; Mavi ve beyazın buluşması
        Ağrı'da gıda güvenliği çalışmaları kapsamında 750 işletme kontrolden geçti
        Ağrı'da gıda güvenliği çalışmaları kapsamında 750 işletme kontrolden geçti