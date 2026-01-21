GÜNCELLEME - Ağrı'da otobüs ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde otobüs ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Ağrı-Van kara yolu Otluca köyü mevkisinde Fikret S. idaresindeki 21 BY 099 plakalı otobüs ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oktay Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

