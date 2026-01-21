Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Ağrı'da otobüs ile kamyonetlerin karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otobüs ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:08
        Ağrı-Van kara yolu Otluca köyü mevkisinde Fikret S. idaresindeki 21 BY 099 plakalı otobüs ile 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oktay Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

