Rektör Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Ak Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile birlikte Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret eden Prof. Dr. Karabulut, 20192020 eğitimöğretim döneminde ikinci dönem öğrencilerini alan Tıp Fakültesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, Üniversite ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri arasında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakların karşılıklı birlikte kullanımına imkan sağlayan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği kapsamında Ağrı Devlet Hastanesinin ortak kullanımı üzerine bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

AĞRI 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

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