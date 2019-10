Ağrı’nın eğitim çıtası kaliteli ve yenilikçi projelerle yükselecek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20192020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmek amacıyla hazırlanan 15 projeyle hem kentin eğitim çıtasının yükseltilmesi hem de öğrencilerin geleceğine ışık olmak hedefleniyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘KodlAğrı’, ‘Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği’, ‘Bilim Sanat Kulüpleri (Ağrı BİSQ)’, ‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat Buluyor’, ‘Öğretmen Akademisi’, ‘Velilere Rehberlik’, ‘Öğrenci Sağlığı Taraması’, ‘Misafirim Ailem’, ‘Stem Eğitimi’, ‘Akıl ve Zekâ Oyunları Uyguları Eğitimi’, ‘Masallarla Büyüyoruz’, ‘Masallarla Büyüyoruz’, ‘Kitap Kumbarası’, ‘Onu En Güzel Kim Anlatır?’, ‘3T’ Arası Hayat!’ ve ‘Startup Cafe’ projeleriyle kentin eğitim çıtasının yükseltilmesi amaçlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitim ve öğretimde çıtayı yükseltmek için projeler ürettiklerini söyledi.

‘KodlAğrı’ projesi

Projeler hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ‘KodlAğrı’ projemiz; Sayın Valimiz Süleyman Elban’ın öncülüğünde başlatılan ve bu yıl 3. yılına ulaşan, Türkiye’de İçişleri Bakanlığımız tarafından birincilik ödülü almış bir projedir. Tüm İlçelerimizde, anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim alan öğrencilerimizin tamamına kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz hem eğlenmekte hem öğrenmekte hem de dünyada kodlama alanında çalışma yapan diğer öğrencilerle iletişim kurmaktadır. Öğrencilerimizin gelecek planlarında farkındalık oluşmakta, disiplinler arası öğrenme sağlanmakta, ülkeleri ve insanları tanımaktadırlar. Bu alanda geçen Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz kodlama şenliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu benzersiz çalışmalar da göstermiştir ki biz Ağrı olarak bu işte söz sahibi olabilme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”dedi.

‘Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği’ projesi

Tekin, Valimiz Sayın Süleyman Elban'ın desteği ile başlattığımız ‘Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği’ projesi kapsamında bu yıl sınava giren öğrencilerimizin daha başarılı olabilmesi için Ağrı ilinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla, ailelerle, esnafla, öğrencilerle, velilerle birlikte topyekun eğitim seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin başarısı için tüm paydaşlar seve seve canla başla çalışacak; eğitimde ve sosyal yaşamda karşılaşılan zorluklar aşılacak ve bunun için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Öğrencilerimize her daim yanlarında olduğumuz hissettirilecektir. Böylece sınav kaygısından kurtulacaklar ve başarılarına başarı katacaklardır diye belirtti. Bu amaçla KOÇ’luk Sistemini de hayata geçireceklerini ifade etti. KOÇ’luk Sistemi’ ile ilgili de bilgiler veren Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başta 8. ve 12. sınıftakiler olmak üzere okullarımızdaki öğrencilerin öğretmenleri tarafından ders çalışmaya güdülenmesi, yaşadıkları ailevi, sosyal, akademik vb. sıkıntıların paylaşılması ve çözüme ulaştırılması, başarı takibinin gerçekleştirilmesi için her öğretmene öğrenci sayısına göre 510 öğrenci tanımlanarak gelişimlerinin yakından takibi sağlanacaktır. Böylece öğrenciler küçük gruplar halinde daha verimli iletişim kurma imkânı bulacaklar ve sorunlarla başa çıkabilmeyi öğreneceklerdir.” diye ifade etti.

‘BilimSanat Kulüpleri’ (AĞRI BİSQ)

Bilim Sanat Kulüpleri (Ağrı BİSQ) projesi ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde Bilim ve Sanat Kulüplerinin açılacağını dile getiren Tekin, “Öğrencilerin bu kulüplere üyelikleri sağlanarak, üye öğrencilerin sene boyunca üyesi olduğu (Bilim Kulübü, Sanat Kulübü) kulübe uygun etkinliklerde yer alması sağlanarak öğrencilerin hem bilime hem de sanata ilgi duymaları sağlanacak. Bilim ve sanat kulüpleri aracılığı ile sürece dâhil olan öğrenciler karşılaştıkları okul ve gerçek hayat problemlerine daha özgün çözümler üretebileceklerdir. Belli kalıpların dışına çıkılabileceğini fark eden öğrenci, olaylar arasında bağlantı kurulabileceğini özümseyecek ve bunu hem günlük yaşantısına hem de öğrenim yaşantısına aktararak daha başarılı bireyler olacaklardır. Ayrıca öğrencilerin eğitim yaşantılarını daha zevkli ve verimli bir şekilde geçirmeleri sağlanarak mutlu ve üretken bir nesil inşasına katkı sağlanacaktır. Yapılan araştırmalar çocukların etrafında olup biten şeyleri incelediğinde; nesneleri, canlıları gözlemlediğinde, hayatın içinde karşılaştığı tüm problemlere daha fazla çözüm yolu üretebildiğini; akademik olarak daha etkin bir öğrenim hayatı geçirebildiğini göstermiştir. Sanatla ilgilenen çocuk duygusal olarak rahatlayacak ve sosyal açıdan çevresiyle daha barışık bireyler olacaklardır ”dedi.

‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat Buluyor’ projesi

‘Canlar Okuyor Fidanlar hayat Buluyor’ isimli projenin amacıyla ilgili konuşan Tekin, “Bu projemiz; Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı Orman İşleri Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Projemizin amacı öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla birlikte onlarda çevre bilinci oluşmasını sağlamaktır. Okulların yanı sıra evde de kitap okunmasını sağlamak için proje ortaklarımızın katılımıyla ayda 1 gün ev ziyareti gerçekleştirerek birlikte kitap okuma etkinliği düzenlenecektir. Böylece hem çocuklarımızı ziyaret edip onlarla olan bağımızı kuvvetlendirmiş hem de aileleriyle kaynaşarak birlikte okuma mücadelesi içine girmiş olacağız” diye konuştu.

‘Öğretmen Akademisi’ projesi

‘Öğretmen Akademisi’ projesiyle ilimizde bulunan tüm öğretmenlere, yıl içerisinde çeşitli hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlenerek öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri, diğer öğretmenlerle olumlu bağlılık kurmalarının amaçlandıklarını ifade eden Tekin, “Böylece öğretmenler bireysel yaşama ve eğitime bireysel olarak hazırlık yapmak yerine birlikte çalışarak, işbirliği içinde üreterek ve ürettiklerini paylaşarak karşılaştıkları sorunları birlikte aşacak ve yalnızlaşmayacaklardır” dedi.

‘Velilere Rehberlik’ projesi

Tekin, “Rehberlik ömür boyudur ve sadece rehberliğe ihtiyacı olanlara sunulmaz. İhtiyacı olanların çevresindeki kişilere de rehberlik hizmetleri sunulmak zorundadır. Kişinin ve o kişinin çevresindeki kişilere eş zamanlı rehberlik hizmeti sunulduğunda istendik sonuçlar elde edilebilir. Bu bilgi ışığında biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Velilere Rehberlik’ projesiyle okullarımızdaki öğrencilerin velilerine ayda en az 1 kere olacak şekilde veli rehberliği hizmeti sunulacak. Böylece velilerin öğrencileri anlamaları sağlanacaktır ve öğrencileri doğru yönlendirme yetisi velilere kazandırılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

‘Öğrenci Sağlığı Taraması’ projesi

‘Öğrenci Sağlığı Taraması’ projesine değinen Tekin, “İl Milli eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce her bölgeden seçilen pilot okullardaki öğrencilere ücretsiz sağlık taraması yapılacak, sorun tespit edilen öğrencilerin sağlık çalışmaları ivedilikle sağlanacaktır. Ayrıca bu okullardaki velilerimiz için de eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Hem Öğrencilerimizin sağlığını koruma hem de öğrencilerin ilk sağlık yoklamasını yapan aileleri bilinçlenecek, ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının engellenmesi veya sorunla karşılaşılması durumunda yapılması gereken tüm bilgilerin onlara aktarılması amaçlanmıştır” dedi.

‘Misafirim Ailem’ projesi

‘Misafirim Ailem’ projesiyle 20192020 eğitim öğretim yılı boyunca ayda bir defa ve yarım gün olacak şekilde uygulanacağını dile getiren Tekin, şöyle dedi: “Veliler öğrencileri tarafında karşılanacaktır. Öğrenci velisine yaşam alanını tanıtacak, serbest zaman geçirecekler. Çeşitli konuları barındıran, bilgilendirme amaçlı sohbet havasında ikram, çay saati yapılacaktır. Çay saatinin bitişi öğle yemeği saatine denk getirilecek ve öğrenciler velileri ile yemeğe geçecek. İlimiz tüm YBO’lardaki ve pansiyonlu okullardaki öğrencilere ulaşmak, onları yaşam alanlarında aileleri ile buluşturmak hedeflenmektedir. Öğrenciveliaile üçlüsünü iletişim halinde tutmak, bağlarını sağlıklı ve aktif hale getirmeye çalışmak hedeflenmektedir.”

‘STEM Eğitimi’ projesi

‘STEM Eğitimi’ projesiyle ilimizde eğitim alan öğretmenlere, STEM eğitici eğitimi almış öğretmenlerimizce eğitimlerin verileceğini belirten Tekin, “Amacımız; öğretmenlerimizin farklı düşünme becerileri geliştirmek, öğrencilerine farklı bakış açıları kazandırabilmelerini sağlamaktır. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimizin sayısal alanda başarılarının arttırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Akıl ve Zeka Oyunları Uyguları Eğitimi’ projesi

‘Akıl ve Zeka Oyunları Uyguları Eğitimi’ projesiyle akıl ve zeka oyunları uygulamaları eğitici eğitimi almış öğretmenlerimizce ilimizde görev yapan öğretmenlere akıl ve zeka oyunları hizmet içi eğitimlerinin verileceklerini vurgulayan Tekin, “Eğitim Alan öğretmenlerin kendi okullarında akıl ve zeka oyunları sınıfları oluşturması sağlanacaktır. Öğrencilerin okullardaki etkinlik saatlerinde bu sınıflarda oyunlar oynayarak zihinsel aktiviteler gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Böylece öğrenciler farklı düşünebilme, bir probleme ait çözüm önerileri getirebilme becerilerini geliştirmiş olacaklardır” diye konuştu.

‘Masallarla Büyüyoruz’ projesi

Tekin, ‘Masallarla Büyüyoruz’ projesiyle her okuldan 1.2. 3.ve 4.sınıflardan en iyi masal anlatan bir öğrenci ve anlatılan masalı canlandıracak bir drama ekibi Okul TKY ekipleri içerisinde yer alan okul kalite geliştirme ekibinden okuma ekipleri tarafından belirlenerek yarışmaya gönderilecektir. Değerlendirme drama ekibi, anlatıcı ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan kostümler baz alınarak yapılacaktır. Final günü yarışacak tüm öğrencilere çeşitli ödüller, katılan okullara katılım belgesi verilecektir” dedi.

‘Kitap Kumbarası’ projesi

‘Kitap Kumbarası’ projesi hakkında bilgi veren Tekin, ”Okumak, aydınlanmaktır. Bu düşünceyi temel alarak kurumlara (Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Belediye vb.) ve belirli caddelere koymayı planladığımız “kitap kumbaraları” ile kütüphanelerimizi doldurarak daha çok okulumuza ışık tutmayı, daha çok öğrenciyi aydınlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

‘Onu En Güzel Kim Anlatır?’ projesi

‘Onu En Güzel Kim Anlatır?’ isimli projenin amacıyla ilgili konuşan Tekin,” Öğrencilerimizin Hz. Muhammed’e duyduğu sevgi, bağlılık ve hürmet hislerini kaleme alarak O’nun daima hayatla bağlantılı, gönüllerde muhabbetle canlı kaldığını göstermek gayesiyle oluşturulmuş bir projedir. Bu hisleri en iyi şekilde yansıtan öğrenci ödüllendirilecektir” ifadelerini kullandı.

‘3T Arası Hayat!’ projesi

Tekin, ‘3T Arası Hayat!’ isimli projemizin temel amacı öğrencilerimizi; çağın getirdiği çeldirici, dikkat dağıtıcı unsurlardan kısa bir süre de olsa uzaklaştırıp aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerini, aile içi iletişimi güçlendirmeyi, öğrencilerin hayatın farklı yönlerine odaklanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca teknolojiyi dengeli bir şekilde kullanma alışkanlığını kazandırılarak bağımlılıktan uzak olmaları sağlanacaktır. Bunun için okul aile iş birliği ile rehber öğretmenlerimiz ve uzmanlar tarafından velilerimiz ve öğrencilerimiz konu hakkında bilgilendirilecektir” dedi.

‘StartUp Cafe’ projesi

Valimiz Sayın Süleyman Elban'ın katkılarıyla hazırlanan ‘StartUp Cafe’ isimli projeyi de anlatan Tekin, “Projemiz ile; eski İl Halk Kütüphane binası dönüştürülerek öğrencilerin ve öğretmenlerin hiçbir olumsuz dış etkene maruz kalmadan bir araya gelip yeni projeler üretebilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz kendilerini rahat hissedebilecekleri bir eğitim ortamına sahip olacaklardır” şeklinde konuştu.

AĞRI 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:35

GÜNEŞ 05:57

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.