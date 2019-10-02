Ağrı’da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı’da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri başlıyor

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Amatör Spor Haftası, 713 Ekim tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ağrı'da da kutlanacak.

Ağrı’da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Amatör Spor Haftası, 713 Ekim tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ağrı’da da kutlanacak.
Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 7 13 Ekim 2019 tarihleri arasından kutlanacak Amatör Spor Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktiviteler oluşturulmasını özendirmek, spora yeni bireyler kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; Atletizm, Yüzme, Masa Tenisi, Judo, Voleybol, Basketbol, Badminton, Güreş branşlarında turnuvalar gerçekleştirilecek. Amatör Spor Haftası kutlamaları 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Halk Bankası önünden Abide meydanına kadar sürecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra sporcular çeşitli branşlarda gösterilerini sunacak. Amatör Spor Haftası boyunca yapılan turnuvalarda ve yarışlarda başarı elde eden takım ve sporculara madalya verilecek.
Kapanış programı ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.00’da ASKF’ de düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.
Amatör Spor Haftası Müsabaka Programı ise şöyle:
Atletizm / 9 Ekim 2019 /saat:10.00 /Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu
Basketbol/ 1213 Ekim 2019 /saat:13.00 /2500 Kişilik Spor salonu
Badminton/ 78 Ekim 2019 /saat: 16.00 /15 Nisan Spor Salonu
Masa Tenisi/ 1213 Ekim 2019/ saat:13.00/ 15 Nisan Spor Salonu
Güreş/1112 Ekim 2019 /saat:09.00 / 2500 Kişilik Spor Salonu
Yüzme /1213 Ekim 2019/ saat:13.00/ Yüzme Havuzu
Judo/89 Ekim 2019 /saat:14.0018.00 / 2500 Kişilik Spor Salonu
Voleybol/ 713 Ekim /saat:19.0023.00/ 15 Nisan Spor Salonu
Halter / 1011 Ekim 2019/ saat:17.00 / 2500 Kişilik Spor Salonu

AĞRI

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:35
  • GÜNEŞ 05:57
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’nın eğitim çıtası kaliteli ve yenilikçi projelerle yükselecek
YEREL HABERLER Ağrı’nın eğitim çıtası kaliteli ve yenilikçi ...
Ağrı Belediyesi çocukları gezen sinema ile buluşturdu
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi çocukları gezen sinema ile buluşturdu
Doğu Anadolu Ağrı’da üretilen sobalarla ısınıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Ağrı’da üretilen sobalarla ısınıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X