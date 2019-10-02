Ağrı’da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Amatör Spor Haftası, 713 Ekim tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ağrı’da da kutlanacak.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 7 13 Ekim 2019 tarihleri arasından kutlanacak Amatör Spor Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktiviteler oluşturulmasını özendirmek, spora yeni bireyler kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; Atletizm, Yüzme, Masa Tenisi, Judo, Voleybol, Basketbol, Badminton, Güreş branşlarında turnuvalar gerçekleştirilecek. Amatör Spor Haftası kutlamaları 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Halk Bankası önünden Abide meydanına kadar sürecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra sporcular çeşitli branşlarda gösterilerini sunacak. Amatör Spor Haftası boyunca yapılan turnuvalarda ve yarışlarda başarı elde eden takım ve sporculara madalya verilecek.

Kapanış programı ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.00’da ASKF’ de düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.

Amatör Spor Haftası Müsabaka Programı ise şöyle:

Atletizm / 9 Ekim 2019 /saat:10.00 /Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu

Basketbol/ 1213 Ekim 2019 /saat:13.00 /2500 Kişilik Spor salonu

Badminton/ 78 Ekim 2019 /saat: 16.00 /15 Nisan Spor Salonu

Masa Tenisi/ 1213 Ekim 2019/ saat:13.00/ 15 Nisan Spor Salonu

Güreş/1112 Ekim 2019 /saat:09.00 / 2500 Kişilik Spor Salonu

Yüzme /1213 Ekim 2019/ saat:13.00/ Yüzme Havuzu

Judo/89 Ekim 2019 /saat:14.0018.00 / 2500 Kişilik Spor Salonu

Voleybol/ 713 Ekim /saat:19.0023.00/ 15 Nisan Spor Salonu

Halter / 1011 Ekim 2019/ saat:17.00 / 2500 Kişilik Spor Salonu

AĞRI 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:35

GÜNEŞ 05:57

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