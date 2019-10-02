Ağrı’da 350 öğrenciyi giydirdiler

İstanbul’da yaşayan bir grup iş insanı Ağrı merkezde yaşayan maddi durumları iyi olmayan 350 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundular.

İstanbul Levent Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Adıgüzel öncülüğünde yapılan yardımlara Elektrolitik Bakır Mamulleri üreticisi ve ihracatçısı Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı adına İnsan Kaynakları Müdürü Deniz Turan, İş İnsanı Sinan Eryenilmez, İstanbul Levent Rotary Kulübü Proje Komitesi Başkanı Ahmet Haseki destek de bulundular. Ağrı merkezde bulunan Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlköğretim Okulunda okuyan 350 öğrencinin tamamını giydiren işadamları öğrencilerle tek, tek ilgilendiler.

Ayağında terliklerle okula gelen öğrencilerin hediyeler karşısında sevincini gören platform gönüllüleri, yaptıkları yardım çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu belirtti. Rotary Eğitim Dostları Platformu Başkanı olan ve aynı zamanda Ağrılı olan Mehmet Adıgüzel, yardım çalışmalarını Doğu ve Güney Doğu Anadolu taraflarına yoğunlaştırdıklarını belirterek Ağrı'nın yoksul bir il olduğunu ve buradaki çocukların pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu belirtti.

''Amacımız da buradaki öğrenci ve ihtiyaç sahibi insanlarımızla bir araya gelmek''

Rotary Eğitim Dostları Platformu Başkanı Adıgüzel yaptığı açıklamada, platform olarak çalışmalarını bu yıldan itibaren Ağrı ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinde arttırarak sürdüreceklerini ifade ederek amaçlarının imkânları kısıtlı olan bölgelerde eğitimden sağlığa birçok alanda maddi ve manevi destek sağlamak olduğunu kaydetti. Adıgüzel konuşmasında, ''Bizler genelde eğitim ve sağlık hizmeti veren bir kuruluşuz. 1972 yılından bu yana faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu ana kadar çok sayıda eğitim ve sağlık kuruluşuna katkı sunmaya çalıştık. Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında Teknoloji Eğitim Projemiz söz konusu. Bugün Ağrı’ya gelmemizdeki amacımız da buradaki öğrenci ve ihtiyaç sahibi insanlarımızla bir araya gelmek'' ifadelerini kullandı.

“Üşüyen öğrencilerimizi ısıtmaya çalışıyoruz”

Ağrı’da kış ayının çok soğuk geçtiğine değinen İstanbul Levent Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Adıgüzel, bu yardımlarla üşüyen öğrencilerin ısınmasına destek olduklarını vurguladı. Öğrenci ayrımı yapmadan tüm okulu giydirdiklerini ifade eden Adıgüzel “Bugün bir okulumuz da eğitim gören öğrencilerimize kışlık giyecek dağıttık. Bunun yanında köy okullarımızdan birine iki bilgisayar ve yazıcı hediye ettik. Toplam da 350 öğrencimize ulaştık” şeklinde konuştu.

“Yardımlar sürecek”

Kendisinin de Ağrılı olduğunu bu nedenle bölgenin durumunu çok iyi bildiğini dile getiren Adıgüzel ''Ben de Ağrılıyım. Bu yüzden başkanlığını yaptığım kuruluşumuzla birlikte bu yıldan itibaren ilimize ve bölgemize daha çok uğrayacağız. Bölgenin şartlarını çok iyi biliyoruz. Burada gerekli olan desteği elimizden geldiğince sürdürmeye çalışacağız. Kuruluşumuz ve birçok gönüllü arkadaşımız ve kurumlarımız da desteklerini esirgemeyecektir. Bugün burada bir araya geldiğimiz çocuklarımızın o içten parıl parıl parlayan gözlerini görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladık. Yaptığımız çalışmalar karşılığında aldığımız bu manevi haz bizim için yeterli. Onları bir az olsun mutlu etmişsek ne mutlu bizlere.'' İfadelerini kullandı.

AĞRI 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:35

GÜNEŞ 05:57

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.