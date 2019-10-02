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Ağrı’nın en uzun köprüsü hizmete açıldı

İHA

Ağrı'da Ahmedi Hani Havalimanı karşısında yer alan bölgede yapılacak olan Fizik Tedavi Hastanesi ile Termal Otel alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla inşa edilen köprünün açılışı yapıldı.

Ağrı’nın en uzun köprüsü hizmete açıldı

Ağrı’da Ahmedi Hani Havalimanı karşısında yer alan bölgede yapılacak olan Fizik Tedavi Hastanesi ile Termal Otel alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla inşa edilen köprünün açılışı yapıldı.
Ağrı Valiliği tarafından kentte termal turizmi canlandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen yıl Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı karşısında yer alan ve Ağrı İl Özel İdaresine ait bölgede yapılan sondaj çalışmalarında 48 derece sıcaklıkta jeotermal su kaynağına ulaşılması ile birlikte, alanda yapılması planlanan 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ile Termal Otellerin ulaşımı için inşa edilen köprünün açılışı yapıldı.
Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından açılış kurdelesi kesilen ve Kenti Termal Turizmde öncü bir merkez konumuna getirmesi beklenen proje kapsamında inşa edilen köprü, aynı zamanda 142 metre uzunluğu ile Ağrı’da yapılan en uzun köprü olma özelliğini taşıyor.
Açılış programında kenti turizm alanında önemli ölçüde kalkındırması planlanan proje ve yaklaşık 1283 metre alanda sondajlama çalışmaları ile bulunan 48 derece sıcaklıktaki termal kaynakla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Elban, “Sağlık Bakanlığınca yapılan tahlil sonucunda bu suyun fevkalade sağlık açısından tedavi özelliği yüksek ve kaliteli bir kaplıca suyu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bir metreküp suda 285 kilogram tuz var. Onun da ayrı bir tedavi edici özelliği var. Böyle güzel bir alan artık termal turizme ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayacak. Biz de insanımıza hizmet edecek bir alana dönüştürelim diye çalışmalara başladık. Öncelikle bu alana bizim hızlı erişmemiz lazımdı. Çünkü bizim iddiamız havalimanına gelen bir misafirimiz jeotermal alandaki tesis ve otellere yürüyerek gelebilmesiydi. Bununda olması için buraya bir köprü lazımdı. İlimizin hem uzunluk açısından hem de ayak açıklığı açısından en uzun köprüsünü yaptık” dedi.
Devamında Elban, projenin hayata geçirileceği jeotermal bölgede 800 dönümlük alanda imar planını yaptıklarını ifade ederek, önümüzdeki hafta yapılacak olan Fizik Tedavi Hastanesinin temelini atacaklarını belirtti. Ayrıca alanda yapılacak olan diğer tesislerin yapılması konusunda yatırımcılarında talepte bulunduğunu kaydeden Elban, "Yine diğer otellerin olacağı alanda yatırımcılarımızın talebi var. Dolayısıyla orada da kaplıca otelleri olacak. Bu bölgeyi daha cazip hale getirmek için burada inşallah başka sürprizler de olacak" şeklinde konuştu.

AĞRI

02 Ekim 2019 Çarşamba

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