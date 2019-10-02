Ağrı’da “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası

Ağrı’da İç İşleri Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası kapsamında trafikte yaya güvenliği ve önceliğine dikkat çekmek amacıyla uygulama yapıldı

Ülke geneli ile eş zamanlı olmak üzere Ağrı Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası kapsamında yapılan uygulamaya öğrenci ve kolluk kuvvetleri ile birlikte katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban sürücülere broşür dağıtarak, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermelerini istedi.

Gerçekleştirilen uygulama ile birlikte gazetecilere konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Elban: “Bu gün ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de bakanlığımızın talimatları doğrultusunda saat 13.00 15.00 arasında yayaların önceliği konusunu uygulamak, bilinci arttırmak ve farkındalık için burada bu programı düzenledik. Yavrularımız görevli polis memuru arkadaşlarımızın desteği ile burada yaya geçitlerini kullandılar. Sürücü arkadaşlarımızı bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla tekrar uyardık. Gelişmiş ülkelerdeki gibi bizde de trafikte yaya öncelikli, bir sistemin uygulanması temel arzumuzdur. Onun için bu programı çok önemsiyoruz. Bunun program dışında günlük hayatta da yerleşmesini ve devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

Kentte gerçekleştirilen uygulamaya Vali Süleyman Elban’a İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’de eşli etti.

AĞRI 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:35

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