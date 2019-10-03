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KodlAğrı Projesi kapsamında öğretmenlere seminer verildi

İHA

Ağrı'da görev yapan öğretmenlere KodlAğrı Projesi kapsamında Teknoloji Şirketi SANLAB kurucusu ve Gebze Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Danışmanı Salih Kükrek tarafından seminer verildi.

KodlAğrı Projesi kapsamında öğretmenlere seminer verildi

Ağrı’da görev yapan öğretmenlere KodlAğrı Projesi kapsamında Teknoloji Şirketi SANLAB kurucusu ve Gebze Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Danışmanı Salih Kükrek tarafından seminer verildi.
Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen seminer öncesinde konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, il genelinde iki yıldır yürütülen kodlama eğitimine öğretmenlerinde dâhil edildiğini söyledi. Eğitimde, Ağrı’nın Türkiye’de adından söz ettiren iller arasına girmesini hedeflediklerini ve bu yönde çalıştıklarını dile getiren Elban, yaptıkları çalışmalar içerisinde KodlAğrı Projesini amiral gemi olarak niteledi.
Yeni eğitimöğretim yılı ile birlikte Ağrı’da anasınıfından 12. sınıfa kadar toplam 165 bin öğrenciye KodaAğrı Projesi kapsamında kodlama eğitimi verildiğini aktaran Vali Elban, “Birkaç yıldan beri biz ilimizde eğitimimizle ilgili genel durumumuzun istediğimiz seviyeye gelmesi ve artık Türkiye çapında belli bir noktada olan başarı düzeyi yüksek olan iller arasında olabilmek için, elimizden geldiği kadar gayret sarf ediyoruz. Ama bu gayretlerimiz içerisinde bir tanesi var ki, o bizim kodlama eğitimimiz. Kodlama eğitimimiz bizim amiral gemimiz. Biliyorsunuz 20192020 eğitimöğretim yılı başlangıcı itibari ile artık anasınıfından 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi proje kapsamına dâhil ediyoruz. Bu yaklaşık 165 bin öğrenciye bu eğitimi vermek bizim için yeterli mi? Yeterli değil. Bu yüzden artık tüm öğretmenlerimizi bu eğitime dâhil ediyoruz. Buradaki amaç, öğretmenlerimizin de istenilen seviyeye gelmesi” dedi.
‘Türkiye'deki illeri rakip olarak görmüyoruz’
Konuşmasının devamında, il genelinde iki yıldır sürdürülen KodlAğrı Projesi ile birlikte kodlama alanında dünyada önemli ülke ve şehirlerle yarışacak duruma gelmeyi hedeflediklerini belirten Elban, “Esas önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi mevcut kapasitemizin, düzeyimizin geliştirilmesi. Projemizi il genelinde olabildiğince yaymak amacımız. Bunun içinde değişik kurumlarla, üniversitelerle, teknoparklarla, şirketlerle iş birliği yapıp, bu mevcut olan kapasitemizi ve bilgi birikimimizi olabildiğince daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bizim için bir hedef ve ulaşılmaz bir hedef değil. Biz artık bu konuda Türkiye’deki diğer il ve okullarla yarışacak durumda değiliz. Bizim için artık bu iller ve okullar rakip değil. Biz artık dünyada bu işi yapan okullar, iller ve kurumlarla yarışacak durumdayız. Onların seviyesine çok kısa sürede gelip, hatta geçmek durumundayız. Bu potansiyelimiz de var. Çünkü iki yıl içerisinde geldiğimiz nokta çok belli ve net. Biz artık ilde valisinden velisine, öğretmeninden okul müdürüne, öğrencisinden herkese biz bu işe inandık. Bu işte gelişmiş ülkelerle rekabet edip, yazılımda ülkeler sayılırken bir de “Türkiye’de Ağrı var” denmesini istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah bunu da başaracağız” ifadelerini kullandı.
Vali Elban konuşmasının ardından proje kapsamında Ağrı’ya gelen Teknoloji Şirketi SANLAB kurucusu ve Gebze Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Danışmanı Salih Kükrek’e hediye takdiminde bulundu.

AĞRI

03 Ekim 2019 Perşembe

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