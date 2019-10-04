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Ağrı’da 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi'ne yönelik kurul toplantısı yapıldı

İHA

Ağrı'da 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi'ne yönelik Birleşmiş Milletleri Ortak Programının "çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için ulusal ve yerel girişimlerden çıkarılan dersler" deneyim ve bilgi paylaşımı toplantısı yapıldı.

Ağrı’da 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi'ne yönelik kurul toplantısı yapıldı

Ağrı’da 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi'ne yönelik Birleşmiş Milletleri Ortak Programının “çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için ulusal ve yerel girişimlerden çıkarılan dersler” deneyim ve bilgi paylaşımı toplantısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF), UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığında ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (SIDA) finansal destekleriyle yürütülen program, 2018 Ocak ayından itibaren Türkiye’de Ağrı, Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Kars, Kilis, Mardin, Niğde ve Şanlıurfa illerinde uygulanıyor.
Ağrı AÇSH İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin sahada konu ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve karşılaştıkları vakalar hakkında çeşitli bilgiler aktaran Sosyolog Beyza Arslan, toplumda çeşitli şekillerde uygulanan psikolojik baskılara dikkat çekerek, "Erken yaşta ve zorla evliliklerde sosyal hizmet personelleri olarak sahada ilk fark ettiğimiz konu ekonomik yoksuzluk içindeki ailelerin, başlık parası veya süt parası adı altında kızlarını evlendirdikleri zaman erkek tarafından belli bir miktar paranın alınması oldu. Bunun yanında çevre baskının olması, gelenek ve görenekler, aile içi şiddet gibi konularla da incelemelerimizde karşılaştık. Çocuk bu durumlardan dolayı ailesinden rahatsız oluyor, şiddete maruz kaldığını belirterek bu seferde evden kurtulmak için erken yaşta evliliği bir çözüm olarak görüyor. Ailelerin, senin annen 17 yaşında evlendi, amcanın kızı 15 yaşında evlendi gibi cümleler kurarak çocuğa sen evde kalmışsın psikolojisini empoze ediyorlar. Baskılardan dolayı da çocuk erken yaşta evliliğe sürükleniyor” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından dört oturumla gerçekleşen toplantıda, Birleşmiş Milletler ortak programının erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi için ulusal ve yerel girişimlerden elde edilen deneyim ve bilgi paylaşımında bulunuldu.
Toplantıya Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Aile ve Toplum Hizmetleri ile Kadın Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mahmut Çetinkaya, kurum amirleri ve kadın sivil toplum kuruluşları katıldı.

AĞRI

04 Ekim 2019 Cuma

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