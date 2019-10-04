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Ağrı Eğitim Seferberliği Projesi

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan "Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında eğitimöğretim kalitesini arttırmaya yönelik 'Koçluk' sistemi hayata geçirilecek.

Ağrı Eğitim Seferberliği Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan “Ağrı Eğitim Seferberliği” projesi kapsamında eğitimöğretim kalitesini arttırmaya yönelik ‘Koçluk’ sistemi hayata geçirilecek.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde başlatılan “Ağrı Eğitim Seferberliği” projesi kapsamında kentin eğitimöğretim kalitesinin artırılmasına yönelik oluşturulan ve her ay düzenli olarak toplanacak olan ‘İl Değerlendirme Kurulu’, ve ‘Okul Değerlendirme Kurulları’ ile eğitimöğretim çalışmaları için yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler, uygulanması gereken projeler görüşülecek. Toplantılar sonucunda alınan kararlar hızlı uygulanmaya başlanacak. Düzenli olarak planlamaların, uygulamaların ve değerlendirmelerin takibi yapılarak projede hedeflenen amaçlara ulaşılması sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında hayata geçirilecek Koçluk sistemi ile öğrencilerin gelişim alanlarının, akademik başarılarının ve sosyal becerilerinin; öğrencilere tanımlanan öğretmenler aracılıyla düzenli olarak sisteme girişi yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda kentin eğitim öğretim kalitesini arttırmaya yönelik yol haritası çizilecek.
Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Ağrı Eğitim Seferberliği” projesi ile ilimizin eğitimöğretim kalitesini arttırmaya yönelik eğitim paydaşlarıyla topyekûn çalışmalar yürüteceğiz. Bu çalışmalar neticesinde ilin eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çok yönlü çalışmalar başlatacağız” dedi.

AĞRI

04 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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