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Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Ağrı'da kortej yürüyüşü ile başladı.

Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri Ağrı'da kortej yürüyüşü ile başladı.
Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak protokol üyelerinin ve sporcuların katıldığı bir yürüyüş gerçekleşti. Mehteran takımı öncülüğünde Halk Bankası önünde başlayan yürüyüş Abide Meydanında son buldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir şu ifadelere yer verdi:
''Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “Amatör Spor Haftası” bu yıl 0713 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanacak. İlimizde de ‘Amatör Spor Haftası Etkinlikleri’ kortej yürüyüşümüz ile sizlerinde katılım ile başlamış bulunmaktadır.''
Amatör Spor Haftasının amacını çocukları ve gençleri spora yönlendirmek olduğunu aktaran Demir, ''Amatör Spor Haftasının amacı çocukları spora yönlendirme, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 10 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacaktır. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, Amatör Spor Haftasına katılacak olan sporcularımıza ve görev alacak idareci, antrenör ve hakem arkadaşlara başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.
Program Güreş, Judo, Taekwondo, Kick Boks ve Jimnastik branşlarının gösterileri ile sona erdi. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek.
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Şube Müdürü Cemil Budak yanı sıra antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AĞRI

07 Ekim 2019 Pazartesi

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