3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen 'İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı '3. Uluslararası Ahmedi Hani Sempozyumu' sona erdi.

3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen ‘İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin’ temalı ‘3. Uluslararası Ahmedi Hani Sempozyumu’ sona erdi.
56 Ekim tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi organizasyonunda Ağrı Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen ve birçok ülkeden 80 bilim insanının katıldığı sempozyumda, Prof. Dr. Fuat Sezgin ilim dünyasına yaptığı katkıları ile ele alındı.
Prof. Dr. Sezgin’in ardında bıraktığı mirasın İslam bilim ve düşünce tarihi için çok kıymetli olduğunu belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmesi ile birlikte O’nu önemli bir sempozyumla gündeme taşımanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Sempozyumda bu toprakların yetiştirmiş olduğu iki önemli şahsiyeti ve bilim dünyasına katkılarını tartışma imkanı bulduk. Birincisi geleneksel hale getirdiğimiz sempozyumumuza ismini veren büyük alim Ahmedi Hani, ikincisi ise Ağrı ve Doğubayazıt eski Müftüsü Mehmet Mirza beyin oğlu, ilk öğretimini Doğubayazıt’ta almış, büyük bilim insanı ve sempozyumumuzun bu seneki konusu olan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızdır. Prof. Dr. Sezgin, İslam dünyasına ait olan zengin mirası gün ışığına çıkartarak, medeniyetimizin yitirdiği ‘kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki yerini’ hatırlatmıştır. Hocamızın başyapıtı niteliğindeki 17 ciltlik Arapİslam Bilimleri Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums) eseri, bilim ve kültür hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Felsefe tarihi üzerine çalışmalarının yer aldığı ve yakın zamanda tamamlanacak olan Arapİslam Bilimleri Tarihi’nin 18. Cildi’nin yanı sıra 5 ciltlik İslam’da Bilim ve Teknik ve onlarca eseri ile İslam dünyasının 8 asırlık kayıp halkasını ortaya çıkarmıştır. Sahip olduğu koleksiyon ile Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci, ülkemizde ise ilk olan İstanbul’daki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Prof. Dr. Sezgin’in öncülüğü ile açılmıştır” diye konuştu.
Sempozyumun kapanışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde, Prof. Dr. Sezgin’in İslam bilim, kültür ve medeniyetine yaptığı katkıların yapılan sunumlarla bir kez daha gündeme getirildiğini kaydetti. Prof. Dr. Yerinde, “Bilim insanları sundukları bildirilerle İslam bilimleri ve teknoloji tarihi, İslam bilim tarihi yazıcılığı, İslam bilimlerinin gelişimindeki temel faktörler, İslam bilimi ve teknoloji ürünleri, İslam bilim ve teknoloji ürünlerinin sonraki medeniyetlere etkileri, İslam bilim mirasının modern bilimsel paradigmaların oluşumundaki rolü, İslam bilimlerinin kurumsal yapısı, Müslüman bilim insanları ve başarıları, İslam bilim tarihinde tabii bilimler ve sosyal bilimler gibi konuları katılımcılarla paylaşmışlardır” diye konuştu.
Sempozyum, AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

AĞRI

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:40
  • GÜNEŞ 06:02
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)
YEREL HABERLER Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını ...
Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı
Patnos'ta eksi eş dehşeti; Boşandığı eşini ve kızını öldürdü
YEREL HABERLER Patnos'ta eksi eş dehşeti; Boşandığı eşini ve kızını ...
Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs, eşi ve kızını öldürdü
YEREL HABERLER Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs, eşi ve kızını ...
Ağrı’da 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ...
Ağrı’da 3. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da 3. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm ...
Hamur YBO öğrencilerinin ‘Çocuk İçin Çal’ klibi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Hamur YBO öğrencilerinin ‘Çocuk İçin Çal’ klibi büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X