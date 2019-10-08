Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans

İHA

Ağrı'da İl Müftülüğünce "2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans

Ağrı'da İl Müftülüğünce “2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında “Cami ve Hayat” konulu konferans düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Cami ve Hayat” konulu konferans, okunan istiklal marşı sonrası Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.
Açılış konuşmasını Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu konferansa katılanlara önemli bilgiler aktardı.
Açılış konuşmasının ardından, Ağrı'ya konferans vermek üzere gelen Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, “Cami ve Hayat” konulu konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.
Konuşmalarında birçok önemli konuya değinen Müftü Çakı, din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak aidiyet ve sorumluluklarının bilincinde, her yerde ve her zaman dini hizmetle vizyon ve misyonunun neler olduğu anlattı.
Yoğun katılımla gerçekleşen konferansın ardından Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’ya konuşmacı olarak programa katılmasından dolayı İl Müftüsü Topçu tarafından teşekkür mahiyetinde plaket takdim edildi.
İl Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferans “Cami ve Hayat” temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren lise ve ortaokul öğrencileri, Müftü Tandoğan Topçu ve Müftü Veysel Çakı tarafından ödüllendirildi.

AĞRI

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:41
  • GÜNEŞ 06:03
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar gezen sinema ile buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar gezen sinema ile buluştu
Kuma yüzünden eşini ve kızını öldüren zanlı: Kızımı yanlışlıkla vurmuşumdur
YEREL HABERLER Kuma yüzünden eşini ve kızını öldüren zanlı: Kızımı ...
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)
YEREL HABERLER Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını ...
3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu sona erdi
Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı
Patnos'ta eksi eş dehşeti; Boşandığı eşini ve kızını öldürdü
YEREL HABERLER Patnos'ta eksi eş dehşeti; Boşandığı eşini ve kızını ...
Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs, eşi ve kızını öldürdü
YEREL HABERLER Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs, eşi ve kızını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X