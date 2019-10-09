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Ağrı’da öğrenciler her sabah derse sporla başlıyor

İHA

Ağrı'da il genelinde eğitimöğretim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sporumu Yapıyorum Dersime Giriyorum" projesiyle her sabah derse spor yaparak başlıyor.

Ağrı’da öğrenciler her sabah derse sporla başlıyor

Ağrı’da il genelinde eğitimöğretim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sporumu Yapıyorum Dersime Giriyorum” projesiyle her sabah derse spor yaparak başlıyor.
Ağrı il merkezi ve bağlı ilçelerdeki tüm okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile spor yaparak, derslere daha zinde ve dinç bir şekilde başlayan öğrencilerin, spor yapma bilincinin artması, derslerden daha fazla verim almaları ve başarı düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.
Kent genelinde başlatılan projede her sabah okula gelen öğrenciler, Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından, ders saatinden önce 510 dakika süreyle müzik eşliğinde ısınma, esneme, açma ve germe hareketleri yaptıktan sonra derse başlıyor.
“Sporumu Yapıyorum Dersime Giriyorum” Projesi kapsamında Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Diyadin 14 Nisan Ortaokulunda proje kapsamında sabah sporu yapan öğrencilerle birlikte spor yaptı.
Proje ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kent genelinde eğitimde başarı çıtasının yükselmesi ve öğrencilere spor bilincinin erken yaşlarda yerleşerek, daha sağlıklı bir neslin yetişmesi adına başlatılan projeyi oldukça önemsediklerini söyledi.
Tekin, devamında:“Bir farkındalık oluşturmak adına başta Diyadin ilçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün eşliğinde okullarımızda bu faaliyet, bu etkinlik başlatıldı. Uzun süredir bu etkinlik ilçemizde devam ediyor. Bu yüzden bu gün bizde burada öğrencilerimizle birlikte sabah sporu yapmak istedik. Öğrencilerimizle beraber spor yaptık. Bizim içinde iyi oldu. Öğrencilerimizle birlikte olmak, onlara spor bilincini yerleştirmek ve zinde tutmak çok güzel bir şey. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Bunu bütün il merkezi ve ilçelerimizde uygulamaya koyduk. Her sabah öğrencilerimizin derslerine spor yaparak başlamalarını istiyoruz. Burası da bir başlangıç oldu” dedi.

“Sabah uykumuzdan kurtuluyoruz.”
Başlatılan proje ile birlikte her sabah derse spor yaparak başlayan öğrencilerden Zeynep Vural ise, spor sayesinde derse daha dinç bir şekilde başladıklarını ifade ederek: “Her sabah spor yapmak çok güzel bir etkinlik. Çünkü sabahları uykulu bir şekilde geliyoruz okula. Spor yapınca uykumuzdan kurtuluyoruz. Güne daha zinde ve dinç bir şekilde başlıyoruz. Aynı zamanda da eğleniyoruz. Derslerimizi de daha canlı bir şekilde dinliyoruz.” diye konuştu.

AĞRI

09 Ekim 2019 Çarşamba

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