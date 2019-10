Hamur’da ‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat buluyor" Projesi

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat buluyor" projesi kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Ağrı il genelinde başlatılan "Canlar okuyor Fidanlar Hayat Buluyor" projesi kapsamında her öğrencinin okuduğu beş kitaba karşılık her öğrenci adına birer fidan ekilerek öğrencilerin okuma hevesleri artırılmaya çalışılıyor. Öğrencilerde ağaç ve doğa sevgisini arttırma ve çevreye duyarlılıklarını çoğaltma amacıyla yapılan ‘Canlar Okuyor Fidanlar Hayat Buluyor’ projesi öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu kapsamda Hamur Aşağı Karabal Halis Özdemir İlk ve Ortaokulu öğrencileri okudukları kitaplara karşılık okul bahçesine ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve okul müdürü Erkan Akagündüz katılımıyla ağaç dikti.

Bir hayırseverin gönderdiği ağaç fidanları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu. Öğrenciler kitap, bayrak ve ağaç sevgilerini, Ayyıldız figürü oluşturup kitap okuyarak ayrıca vurguladı. Okulun bahçesinde, ağaçların dibinde, banklarda, duvar dibinde kısacası her buldukları her ortamda kitap okuyarak kitabın okumanın önemini ortaya koydular. Ağaç dikme programında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç "Canlar Okuyor Fidanlar Hayat Buluyor’ projesi öğrencilerimizde hem kitap sevgisini arttırıyor, kitap okuma becerilerini geliştiriyor hem de yeşile olan duyarlılıkları, çevre bilincini arttırarak ağaç dikme zevkini tattırıyor. Bu nedenle bu projenin başlangıçtan itibaren hayata geçirilmesini sağlayan başta sayın valimiz Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Faruk Tekin olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkürü borç biliyorum. Bu sayede öğrencilerimiz kitap okuyarak zihnen aydınlandıkları gibi dikilen fidanlarla da daha temiz bir havaya kavuşacaklardır" ifadelerini kullandı.

AĞRI 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.