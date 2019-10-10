Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut’tan Tekin’e iade-i ziyaret

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e iadei ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Turgut, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e iadei ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, misafirperverliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten dolayı Turgut’a ve Keskin’e teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra konuklarını yolcu etti.

AĞRI 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:43

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