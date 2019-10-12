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Diyadin’de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

İHA

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekâtı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.

Diyadin’de öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekâtı’ndaki askerler için Fetih Suresi’ni okuyup dua ederek destekte bulundu.
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerler ve vatanın dört bir yanında görev yapan bütün asker ve polislere dua ederek destek verdiler.

AĞRI

12 Ekim 2019 Cumartesi

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