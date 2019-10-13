Ağrı’da “3T Arası Hayat” projesi ile öğrencileri ve ailelerinin hayatı değişecek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan “3T Arası Hayat” projesi kapsamında okullarda öğrenim gören öğrencilerin, okul dışında teknolojiye kısa bir ara vererek aileleriyle, arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan “3T Arası Hayat” projesi; okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini, aile içi iletişimi güçlendirmek, öğrencilerin hayatın farklı yönlerine odaklanmalarını sağlamak ve teknolojiyi dengeli bir şekilde kullanma alışkanlığını kazandırmak amaçlanıyor. Bu proje kapsamında öğrenciler evlerinde ailesiyle birlikte kitap okuma, aile büyüklerini ziyaret, sanat, zeka oyunları, geleneksel oyunlar, ürün oluşturma ve misafir ağırlamak gibi etkinlikler yapacak. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"Bu projeyle eğitimin kilit unsurlarından olan öğrenci ve velilerimizin aile içi dayanışma noktasında bir bütünlük oluşturması ve bu bütünlüğün öğrencinin akademik başarısına yansıması hedeflenmiştir. Ailenin rol model olma konusundaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Öğrencisine zaman ayıran, onun varlığını hisseden bir ebeveyn, hem kendisinin hem de öğrencisinin kişisel gelişimine katkıda bulunacaktır. İl genelinde düzenlenen bu çalışma ile okulaileöğrenci üçleminde farkındalık oluşturmak istiyoruz"dedi.

AĞRI 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 11:59

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AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

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