Köy okulu yavru köpeğe yuva oldu

Ağrı’nın Diyadin ilçe merkezinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı kamyonun ezdiği yavru köpeğin yeni yuvası, köy okulu oldu. Sürücünün, yavru köpeğin ön sol ayağını ezdikten sonra bırakıp kaçtığını anlatan öğretmenler, 'Garip' ismini koydukları yavru köpeği veteriner kliniğine götürüp gerekli tedavilerini yaptırdı. Öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan öğretmenler, daha sonra yavru köpeği ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Toklucak Köyü İlkokuluna götürüp öğrencileriyle birlikte Garip'e yuva oldular. Hafta sonu tatillerinde de yavru köpeğin pansumanını yapmak için köye giden öğretmenler, hayvanların da birer can taşıdıklarını unutmamak gerektiğini ve hayvanlara karşı daha merhametli davranılması gerektiğini ifade etti.

Okulun boş bir sınıfında yaptıkları barınakta besledikleri yavru köpeğin öğrencilerle aralarında çok iyi bir bağ oluştuğunu ifade eden Okul Müdürü Bayram Dağ, yavru köpeği benimsediklerini dile getirerek, ''Bu köyde diğer üç öğretmen arkadaşımla birlikte görev yapıyorum. Garip’in ilçe merkezinde ehliyetsiz bir sürücü tarafından ayağı ezildi. Yarası ciddiydi. Biz de o halde bırakmak istemedik. Veteriner kliniğine götürüp tedavisini yaptık. Tedavisini yaptıktan sonra bakımını üstlendik. Bunun üzerine okulumuza getirip öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bakımını üstlendik. Her gün düzenli pansumanlarını yapıyoruz'' dedi.



''Öğretmen olarak canın bilincini aşılamaya çalışıyoruz''

Eğitim ve öğretimin yalnızca okulda okutulan derslerden ibaret olmadığını, öğrencilerin aynı zamanda hayvanları, doğayı sevmeyi de küçük yaşlarda öğrenmeleri gerektiğini aktaran Dağ, ''Biz öğretmenler olarak öğrencilerimize aynı zamanda tabiat sevgisini, doğa sevgisini, hayvan sevgisini yani canın bilincini de öğretmeye çalışıyoruz. Canın değerini anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle hayvan sevgisi ve doğa sevgisi üzerine öğretmeye çalışıyoruz. Ama bu birçok zaman yaparak, yaşayarak uygulamaya geçmediği için yetersiz kalıyor. Bu noktada Garip’i okula getirdik ve bu da bize eğitsel anlamda oldukça fayda sağladı. Öğrencilerimizle de aralarında çok iyi bir bağ oluştu. Öğrencilerimiz bakımını üstlendiler. Daha öncesinde Sayın Bakanımız da paylaşmıştı. Bir barınaktan köpek sahiplenilmişti. Tabi bu rastlantı da bizim için güzel oldu. Biz de Garip’i sahiplenmiş olduk. Her geçen gün sağlığı daha iyiye gidiyor'' ifadelerini kullandı.

Okulun ana sınıfı öğretmeni Zümrüt Yıldız da yavru köpeği öğrencilerin hayvan sevgisi kazanmaları için sahiplendiklerini dile getirerek, ''İnsanlar bu konularda yeterince duyarlı değil. Biz de Garip’i bu durumda bırakmak istemedik. Öğrencilerimizin de hayvan sevgisini kazanmaları ve daha duyarlı olmaları için sahiplendik. Şimdi okulumuzda ailemizin bir üyesi gibi oldu. Öğrencilerimiz de oldukça sevdi. Bir arkadaşları gibi oynuyorlar onunla. Bu çok güzel bir şey. Bu yaşamın içinden bir şey. Herkesin bunun farkında olması lazım'' şeklinde konuştu.

