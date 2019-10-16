5'inci uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh´un Gemisi sempozyumu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

5'inci uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh´un Gemisi sempozyumu başladı

DHA

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi´nde (AİÇÜ) '5'inci Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh´un Gemisi Sempozyumu' başladı.
İbrahim Çeçen Üniversitesi´nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyuma, Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi´nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyuma sosyal bilimler alanında çalışma yapan 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ve bilim insanının katıldığını söyledi. Ağrı'nın insanlık tarihinin tartışılmaz en önemli destanlarından birine ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu:
"Buna karşın ne yazık ki bu büyük fırsatı ve potansiyeli günümüze kadar gereği gibi değerlendirilememiştir. Üniversite olarak sempozyumlarını düzenlemedeki amacımız; özellikle inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Ağrı Dağı ve Nuh´un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip bu konunun her yönüyle irdelenmesini sağlamak, bu potansiyeli harekete geçirecek ve yöreyi canlandıracak inanç turizmine yönelik altyapı ve tanıtım çalışmalarına öncülük yapmak, katkı sunmaktır. Üniversite olarak bunu başarabilirsek; büyük tufandan sonra Hz. Nuh´un Gemisi´nin bu dağın üzerine oturduğu inancı nedeniyle, çok sayıda şiir, mani, öykü, atasözü ve efsaneye konu olan Ağrı Dağı´nı dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline getirebilir, bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sayesinde ülke ve bölge ekonomisine büyük bir girdi sağlayabiliriz."
Yönetmenliğini Mehmet Cem Sertesen´in yaptığı `Nuh´un Gemisi´ belgeseli gösteriminin yapıldığı sempozyumda, bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu.

AĞRI

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:49
  • GÜNEŞ 06:11
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metin Feyzioğlu, Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Metin Feyzioğlu, Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ı ...
Aras EDAŞ Doğubayazıt’ta muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Aras EDAŞ Doğubayazıt’ta muhtarları dinledi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Önce Amerika bir karar verecek. NATO’da müttefiki Türkiye mi? PKK mı? Kendisi hukuk devleti mi? Yoksa teröristlere kol kucak açan bir devlet mi?" Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Ağrı'da
YEREL HABERLER Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin ...
Köy okulu yavru köpeğe yuva oldu
YEREL HABERLER Köy okulu yavru köpeğe yuva oldu
Ağrı Belediyesi Meclis Üyelerinden Barış Pınarı Harekâtı’na destek
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi Meclis Üyelerinden Barış Pınarı ...
5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu başlıyor
YEREL HABERLER 5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu ...
Türkiye’nin dört bir yanını gezip yöresel lezzetleri tanıtıyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanını gezip yöresel lezzetleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X