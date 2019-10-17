Taşlıçay Belediyesi’nden Barış Pınarı Harekatına destek

Taşlıçay Belediye meclisinde bugün alınan kararla, Ülkemizin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik yaptığı barış pınarı harekâtına destek verildi.

Taşlıçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’na destek verme kararı aldı.

Taşlıçay Meclisi üyeleri, 2019 olağanüstü toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Salon’unda bir araya geldi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, şanlı Türk ordusunun, bugün uluslararası şebekelerin bir oyununu bozmak amacıyla tarihe yeni bir başarı imzası attığını söyledi. Taşdemir, bu harekatla uluslararası şebekelerin oyununun bozulduğunu vurgulayarak, şanlı Türk ordusunun bu anlamlı, değerli ve örnek hareketini Taşlıçay Belediyesi Meclisi olarak bütün halk adına desteklediklerini belirtti.

AĞRI 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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