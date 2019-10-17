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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: “Ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık, konu bundan ibarettir”

İHA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Ağrı'ya yaptığı ziyaret sırasında katıldığı nikah merasimi ile ilgili çıkan haberlerle ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: “Ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık, konu bundan ibarettir”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Ağrı'ya yaptığı ziyaret sırasında katıldığı nikah merasimi ile ilgili çıkan haberlerle ilgili bir basın açıklamasında bulundu.
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen eş zamanlı resmi ve dini nikah törenine Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın'ın daveti üzerine nikah şahitliği yapmak üzere katılması çeşitli haber kaynaklarınca farklı yorumlandı. Feyzioğlu yaptığı basın açıklamasıyla katıldığı nikah merasimine davetli olmak suretiyle katıldığını, bunun altında farklı anlamlar aramanın düşmanlık vesilesi olmaktan ibaret olduğunu ve bu durumun yeni evli çifti üzebileceğini belirtti.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yerdi: ''Ağrı’da bir meslektaşımız ile Sayın Baro Başkanımızın yeğeninin nikah merasimi üzerinden kamuoyunda, Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma oluşturulmak istendiğini görüyoruz. Öncelikle resmi nikah töreninde şahitlik yapma mutluluğunu bana yaşatan ailelere teşekkür ediyorum. Genç çifte bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlilik merasimlerinde, resmî nikah ile evlilik birlikteliği gerçekleştirilir. Resmî nikah kanuni bir zorunluluktur. Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra, kendisinin davetiyle katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır. Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz dini merasimde herkes gibi davetli konumunda idik. Resmi nikah merasiminde ise ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık. Konu bundan ibarettir. Bunun altında herhangi bir başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir. Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir. Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.''

AĞRI

17 Ekim 2019 Perşembe

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