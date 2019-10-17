Köy öğrencileriyle uçurtma etkinliği düzenlendi

Ağrı'da uzun yıllardır yardım faaliyetleri yürüten Köy Okulları Yardım Projesi ekibi, köy çocukları için topladıkları yardımlarla etkinlik düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıtıp uçak uçurdular.

Sosyal medya üzerinden maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahibi ailelere ve köy okullarına ulaşıp yardım toplayan Köy Okulları Yardım Projesi ekibi Ağrı'da bulunan köylerde faaliyetlerini göstermeye devam ederken Ağrı dışındaki illere de yardımlar gönderiyor. Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı Aşağı Gözlüce, Yapılı, Alakoyun ve Kaynaklı köylerinde bulunan çocuklara yardım projesi dahilinde hediyeler dağıtıp uçak uçurtma etkinliği düzenledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kışlık kıyafetler üzerine yardım çalışmaları yapmaya başladıklarını belirten Köy Okulları Yardım Projesi Yöneticisi Cafer Canşi, yaptığı açıklamada çalışmaları dahilinde 5 yüz öğrenci için destek topladıklarını dile getirdi. Canşi, açıklamasında şu sözleri kullandı: ''Köy okullarımızda çocuklarımızla uçak uçurma etkinliği düzenledik. Ağrı Hamur Aşağı Gözlüce, Yapılı Köyü , Alakoyun ve Kaynaklı köylerinde çocuklarımıza hediyeler verip birlikte uçak uçurma etkinliği yaptık. Kış mevsiminin gelmesiyle 10 bin öğrencimiz için mont kampanyası düzenledik. Şu anda yaklaşık 5 yüz öğrencimiz için destek bulduk. 250 çocuğumuz için oyuncaklarımız hazır köylere dağıtılacak.''

AĞRI 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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