Ağrı’lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı

Ağrılı sporcular Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek verdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular, Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahraman askerlere Türk bayraklı ve asker selamı ile destek verdi.

Ağrı’da içlerinde Milli Takım'da da yer alan kayakçı ve atletizm branşında eğitimlerini sürdüren sporcular, antrenörler Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte “Komutanım Bizi Suriye’ye Götür” sloganlar eşliğinde Ağrı Askerlik Şube Başkanlığını ziyaret etti. Burada Asteğmen Mehmet Özakıllı tarafından karşılanan sporcular, gönüllü olarak Suriye’ye gitmek için dilekçe imzaladılar. Sporcuların cesur davranışları halk tarafından büyük destek gördü.

Sporcu Melik Başboğa okuduğu tekmil metninde '32 bin lisanlı 6500 faal sporcu ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım' dedi.

AĞRI 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.