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Yıllardır tamamlanamayan Eleşkirt kapalı spor salonu tamamlanacak

İHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde göreve başladığı günden bu güne yaptığı çalışmalarla büyük takdir toplayarak halkın gönlünde taht kuran Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, tamamlanması imkansız görünen bir çalışmayı başardı.

Yıllardır tamamlanamayan Eleşkirt kapalı spor salonu tamamlanacak

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde göreve başladığı günden bu güne yaptığı çalışmalarla büyük takdir toplayarak halkın gönlünde taht kuran Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, tamamlanması imkansız görünen bir çalışmayı başardı.
Eleşkirt’te çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı projeler ile adından söz ettiren, onların uyuşturucu, terör gibi olumsuzluklardan uzak tutulabilmesi için var gücüyle çalıştığı bilinen Kaymakam Sarı, daha önceki projelerinde olduğu gibi yine altın bir dokunuş yaptı.
Yıllardır her sohbetin konusu olan ,insanların metruk halini görmekten sıkıldığı uyuşturucu müptelalarının ve göçmenlerin uğrak yeri halinde olan Eleşkirt’in yüz karası ve kanayan yarası haline gelmiş yarım kalmış metruk kapalı spor salonu inşaatına müdahale etti.
Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü görüşmeler ve kişisel ilişkileri sayesinde bina inşaatının tamamlanabilmesi için gerekli olan parayı spor bakanlığı üzerinden Spor Toto teşkilatı vasıtasıyla temin etti.
Konuyla ilgili olarak basın mensupları ile bir araya gelen Kaymakam Sarı basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak süreci anlattı. Gazetecilerin yıllardır metruk halde bulunan kapalı spor salonunun önemini sorması üzerine Kaymakam Sarı, şu ifadelere yer verdi. "Siz değerli basın mensuplarımızın da bildiği gibi ve defaatle ifade ettiği gibi anayol üzerindeki bu yarım kalan inşaat Eleşkirt için ciddi bir huzursuzluk kaynağı haline gelmişti. Tüm olumsuzlukların bu civarda gerçekleşiyor olması ,bölgenin her tarafında devletimizin ve hükumetimizin yatırımları yükselirken farklı sebeplerle bu binanın yaklaşık 10 yıldır metruk halde bekliyor olması vatandaşlarımız üzerinde maalesef bir kırgınlığa ve belli oranda kızgınlığa yol açıyordu. Ayrıca binanın metruk hali Eleşkirt’in prestiji açısından kötü bir imaj oluştururken belli oranda da güvenlik ve asayiş problemlerinin oluşmasına neden oluyordu. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi Eleşkirt gençliğine ve çocuklara özel bir önem veriyoruz. Ve bu kapsamda ana okulundan yüksek okuluna kadar her bir çocuğuma ve gencimize olumlu dokunuşlar yapabilme ,onların ruh ve gönül dünyalarına girebilme ,kendilerini ifade etmelerine ve öz güvenlerinin gelişmesine zemin hazırlama gayreti içerisindeyiz. Kodla Ağrı projesi kapsamında yaptığımız bilişim sınıflarımız ,sanat merkezimiz, çalışmalarına devam ettiğimiz bireysel sporlar merkezimiz ve atletizm pistimiz gibi faaliyetlerin hepsini yukarıda ifade ettiğim ana amaca hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah tarafımızca tamamlanacak olan kapalı spor salonumuzda içerisinde ; ilçemize ilişkin sportif faaliyetlerden konserlere ,resmi törenlerden diğer programlara kadar sosyal hayatın her alanına ve her bir vatandaşımıza hizmet edecek kapalı bir yerleşke olacak. İki hafta önce katıldığım ve İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu‘nun başkanlığında ki toplantıda birebir bahsettiğimiz hususlara değinmiş olması ve talimatları; sayın valimiz Süleyman Elban’ın geçen hafta ilçemize yaptığı ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade etmesi ve destekleyeceğini belirtmesi inanarak verdiğimiz bu mücadelede bizi daha da güçlendirerek cesaretlendirdi" dedi.
Gazetecilerin uzun yıllar tamamlanamayan ve yılan hikayesine dönen kapalı spor salonunun tamamlanması için nasıl bir yol izlendiğini ve neler yaşandığını sorması üzerine Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, şu cevabı verdi. "Doğrusu binanın spor bakanlığımız üzerinden yaptırılması şansımızın biraz da iyi gittiğini belirtmek zorundayım. Eski dönemlerden kalan ve detayları vatandaşlarımızca malum olan hukuki sıkıntıları giderdikten sonra talebimizi spor bakanlığımızın yetkililerine arz ettik. Uzun süren maliyetlendirme ,teknik kontrollerin yapılması ve resmi yazışmalardan sonra ,son olarak iki hafta önce spor bakan yardımcımız kendisi de kaymakamlık yapmış olan bir dönem birlikte çalıştığım İhsan Selim BAYDAŞ beye son durumu arz ettim. Kendisi zaten vakıf olduğu konuyla ilgili yine bir kaymakam olan spor bakanlığının yatırım işletmeler genel müdürü sayın Ahmet DİLSİZ beyi talimatlandırarak ,Eleşkirt’te ki bu ayıbın kapatılması için gerekli işlemlerin başlatılması yönünde kararını verdi. Geçen hafta Spor Toto Teşkilatı yetkilileri tarafımıza ulaşarak gerekli protokol sözleşmesini yapmak üzere Ankara’ya davet ettiler. Bu hafta içeresinde temsilen İl Spor Müdürümüz Cihan DEMİR bey bu gün itibari ile Spor Toto Teşkilatı ile sözleşmeyi imzaladılar.
İnşallah Kış döneminde gerekli prosedürleri tamamlayarak ilk baharda inşaat sezonu açılır açılmaz yer teslimimizi yaparak bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapatmakla birlikte bu tesisimizin ilçemize kazandıracağız.
Bu vesile ile bu kadar gayretin sonucunda yıllardır süren bir problemin çözülmesinde desteklerini gördüğümüz sayın bakanımıza ,sayın valimize ve çok değerli meslek büyüklerim spor bakan yardımcımız İhsan Selim Bayrdaş’a ,Yatırım ve işletmeler genel müdürü sayın Ahmet Dilsiz’e , Yine spor bakanlığı personel genel müdürü (eski Patnos Kaymakamı) Engin Yalçın’a , Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin BOZGEYİK ‘e ,Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cihan Demir’e ,Siyaseten konunun takipçisi olan Ergül Tenekeci’ye teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Kapalı Spor salonumuz tekrar ilçemize hayırlı olsun diyorum. Siz değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

AĞRI

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:52
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  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:49
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