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Ağrı’ya 43 yeni doktor atanacak

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, il merkezi ve ilçelere 20'si uzman 43 yeni doktor kadrosu tahsis edildiğini, hekimlerin 30 Ekim'de yapılacak kurada belli olacağını açıkladı.

Ağrı’ya 43 yeni doktor atanacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, il merkezi ve ilçelere 20’si uzman 43 yeni doktor kadrosu tahsis edildiğini, hekimlerin 30 Ekim’de yapılacak kurada belli olacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 89’uncu Dönem Hizmeti Yükümlüğü Kurasına ilişkin boş kadrolara göre Ağrı merkez ve ilçelerine 20’si uzman doktor olmak üzere toplam 43 doktor kadrosu tahsis edildi. 30 Ekim’de yapılacak kura sonucu, Ağrı’daki boş kadrolara doktorların atamasının gerçekleştirileceği öğrenildi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’daki sağlık hizmetlerine erişim için vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını söyledi. Milletvekili Çelebi, “Yapılan atamalarla sağlık alanında il merkezi ve ilçelerimizin önemli bir hekim ihtiyacı giderilmiş oldu. İlimizde görev yapacak olan hekimlerimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyor, tüm hemşerilerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.
18 Ekim’de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Diyadin Devlet Hastanesine 2, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine 10, Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesine 2, Patnos Devlet Hastanesine 3, Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesine 2, Tutak İlçe Devlet Hastanesine 2, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına 1 ve Eleşkirt 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına 1 olmak üzere toplam 23 doktor kadrosu tahsis edildi. Ayrıca Ağrı Devlet Hastanesine 2 Acil Tıp Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı ve 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı ve 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Eleşkirt Devlet Hastanesine 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Patnos Devlet Hastanesine 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı ve 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Diyadin Devlet Hastanesine ise 1 İç Hastalıkları Uzmanı kadrosu verildi.
30 Ekim’de yapılacak kuranın ardından görevlendirilecek olan doktorların, güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasıyla görevlerine başlayacağı bilgisine ulaşıldı.

AĞRI

19 Ekim 2019 Cumartesi

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