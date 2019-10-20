Kaymakamlardan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e iade-i ziyaret

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e iadei ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Taşlıçay ile Tutak Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz ve Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e iadei ziyarette bulunarak bir süre görüştüler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti. Kaymakamlar Ersöz ve Karaaslan’a ilçelerin eğitim durumları hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

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