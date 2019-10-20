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Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında il birincisi olan voleybol takımı sporcularını makamında kabul etti.

Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında il birincisi olan voleybol takımı sporcularını makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında şampiyon olan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı sporcuları, Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Tekin, sporcularla bir süre sohbet etti.
Tekin, “Eğitimöğretimde olduğu gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerde de öğretmenlerimiz çok başarılı ve gayretliler. Biz her zaman öğretmenlerimizin arkasında, yaptıkları her güzel faaliyette onları destekleyecek ve yanlarında olacağız. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Kurum olarak birçok başarıya imzaya atacağımıza inanıyorum. Gerek okul sporlarında gerekse öğretmenlerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerde güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

AĞRI

20 Ekim 2019 Pazar

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