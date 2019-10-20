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“Ağrı Dağı’na Yolculuk” belgeseli yapıldı

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yaptırılan ve Yönetmenliğini Barış Duran'ın yaptığı "Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk" belgeselinin galası yapıldı.

“Ağrı Dağı’na Yolculuk” belgeseli yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yaptırılan ve Yönetmenliğini Barış Duran’ın yaptığı “Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı’na Yolculuk” belgeselinin galası yapıldı.
Yaptığı çalışmalarla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve tanıtımına ivme kazandıran Serhat Kalkınma Ajansı bir ilke daha imza attı. Ajans, Türkiye’nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın kapsamlı bir belgeselini yaptı. Ağrı Dağı’na ilk kez 1829 yılında çıkan Eston bilim adamı, doğa bilimci ve gezgin Friedrich Parrot, tırmanışla ilgili Ağrı Dağı’na Yolculuk (Reise zum AraratJourney To Ararat) kitabını yazdı. 1934 yılında Almanca basılan kitabı ilk kez Türkçeye çeviren Ajans, belgesel çekimleri için Ağrı Dağı’na iki kez tırmanış gerçekleştirdi. İki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından belgeselin yapımına geçildi. Barış Duran’ın yönetmenliğini yaptığı “Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı’na Yolculuk” belgeseli Parrot’ın kitabı referans alınarak hazırlandı. Belgeselde, ünlü fotoğrafçı Aral Güler, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, “Kar Leoparı” lakabıyla bilinen dağcı Nasuh Mahruki, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Kameraman Ertan Ezen, dağcı Zakir Akın ile SERKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mukadder Yardımcıel’in röportajlarına da yer veriliyor.

“kutsal ve mitilojik bir dağ”
Türkiye’de ilk olarak kapsamlı bir şekilde hazırlanan “Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı’na Yolculuk” belgeselinin galası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yapıldı. Üniversitenin bu yıl 5’incisini düzenlediği “Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu” kapsamında gösterilen belgesel büyük beğeni topladı. Belgeselin galasına Üniversite Rektörü Prof.Dr. Abdulhalik Karabulut, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 10 ülkeden sempozyuma katılan bilim adamları ile belgesel ekibi katıldı. Programda konuşan SERKA Genel Sekreteri Güven, Ağrı Dağı’nın ulusal ve uluslararası öneme sahip olduğunu söyledi. Ağrı Dağı’nın klasik bir dağ olmanın ötesinde kutsal bir mekan olduğunu belirten Güven, dağın mitolojik açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Güven’in konuşmasının ardında belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeseli izleyen akademisyenler, Ağrı Dağı’yla ilgili yapılan bu önemli çalışmadan ötürü Güven’i tebrik etti.
“Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı’na Yolculuk” belgeseli daha sonra televizyon kanallarında yayınlanacak.

AĞRI

20 Ekim 2019 Pazar

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