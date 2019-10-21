Sınıflarını doğaya taşıdılar

Ağrı merkeze bağlı Cumacay Köyü İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri derslerini bir günlüğüne doğada kamp yaparak geçirdiler.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sporumu Yapıyorum, Dersime Giriyorum’ projesi kapsamında öğretmenleri Şeyma Durmuş öncülüğünde köy içerisinde bulunan nehir kenarına kamp kuran öğrenciler, doğala iç, içe bir gün ders geçirdiler. Öğretmenleri ile birlikte çadır kuran öğrenciler, daha sonra spor yaparak ders öncesi oksijen depoladılar. Boş arazide ateş yakarak çay demleyen öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin etrafında toplanarak okunan hikayeleri dinlediler.

Öğrenmelerine teşekkür eden öğrenciler, bu sayede okulu daha çok sevdiklerini dile getirdiler.

AĞRI 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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