Ağrı’da "10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan "10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı.

Devlet hastanesi karayolu üzerindeki kros parkurunda minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılan yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Yaklaşık 150 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporular soğuk havaya rağmen mücadeleden kopmadı.

Yarışmaları takip eden Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yarışların ardından yaptığı açıklamada, güzel bir yarışma düzenlediklerini ve katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Dereceye giren sporcular 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu’na katılma hakkı elde etti.

AĞRI 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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