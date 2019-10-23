Ağrı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında 24 farklı etkinlik yapılacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 24 farklı etkinlik yapılacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 124 Kasım arasında, ‘Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası’, ‘Mesleğimi En İyi Ben Bilirim’, ‘Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Uygulamaları Turnuvası’, ‘Öğretmenler Arası, Yüzme Turnuvası’, ‘Bir Öğretmenin Doğum Gününün Kutlanması’, ‘Emekli Bir Öğretmeni Evinde Ziyaret’, ‘Öğretmenler İçin Çal’, ‘Şehit Öğretmenler için Bir Hatim’, ‘Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası’, ‘Bir Öğretmene Sürpriz Etkinlik’, ‘Öğretmenimi En İyi Ben Anlatırım’, ‘Öğretmenler Tiyatrosu’, ‘Şiir Dinletisi’, ‘Vefat Eden Bir Öğretmenin Kabrinin Ziyareti’, ‘Yılın Öğretmenine Ödül Verilmesi’, ’24 Okuldan 24 Okula Hoş geldin Öğretmenim’, ‘Yeni Öğretmenleri Tecrübe ile Buluşturma’, ‘Gönüllere Dokunanlar’, ‘Halkın Gözünde Öğretmen’, ‘İli Yönetenlerin Gözünden Öğretmen’,’ Öğretmenlerle Sinema Günleri’,’Aynı Sınıftayız’, ‘Öğretmenimin Evindeyiz’ ve 24 Köy Öğretmenini Ziyaret gibi etkinlikler yapılacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 24 farklı etkinlik yapılacaklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olmasının düşünülemediğini belirterek, “Öğretmenlik gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Dolayısıyla her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da öğretmenlik sayesinde olmaktadır. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşama hazırlayan kimsedir. İnsanlık tarihinin en anlamlı ve en ölümsüz mesleğinin sahibi, havanın suyun, toprağın güneşe ihtiyacı olduğu kadar insanlığın muhtaç olduğu, sadece yaptıklarından değil, yapabileceği halde yapamadıklarından da sorumlu olduğunun bilincinde olan, dünyanın en değerli varlıkları olan sevgi dolu, kelebeğin ışığa koştuğu gibi çocuk yüreklerin, genç kalplerin sevgisine, ışığına koşan öğretmenlerdir. Öğretmen; öğrencilerine sevgiyle yaklaşan, öğrencilerini iyiden yana değiştirmesi gereken, onların yüreklerine dokunmasını bilip başaran ve bu sayede sadece sözleri ile değil tutum, davranış ve karakteri ile iyiye ve güzele kanalize eden, öğrencilerimizin yaşamına yön veren ve yaşama hazırlayan, eğitim ve öğretimle beraber şanlı milletimizin köklü tarihiyle yoğrulan örf, adet ve geleneklerini de kendinde yaşayan ve öğrencilerimize bir kilim dokur gibi sabırla işlemesini bilendir. Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi, ayakta durabilmesi, güçlü ve müreffeh bir şekilde geleceğini garanti altına alabilmesi için kendilerini yetiştirecek, hayata hazırlayacak eğitimcilere ve öğretmenlere önem vermesi ve onların değerini iyi anlaması gerekmektedir”dedi.

AĞRI 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:26

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.