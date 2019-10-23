Kurulumu tamamlanan “3. Basamak Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi”nde ilk anjiyo yapıldı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde kurulumu tamamlanan 3’üncü Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nin tescilinin alındığını söyledi. Çelebi ayrıca, önceki gün faaliyete geçen Anjiyo Ünitesi’nde ilk anjiyonun başarılı bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Milletvekili Ekrem Çelebi, önceki gün faaliyete geçen ve 15 Kasım’da tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek olan Ağrı Devlet Hastanesi Anjiyo Ünitesi’nin ilk operasyonunu gerçekleştirdiğini belirtti. İlk anjiyografi işlemini başarılı ile tamamlayan Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Daharlı ve ekibine teşekkür eden Çelebi, “Anjiyonun ilimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Farhettin Koca ve İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi hemşehrimiz Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları’na şükranlarımızı sunuyorum. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çelebi, Ağrı’ya Anjiyo Ünitesi’nin kazandırılmasından sonra kalp ve damar hastalarına yönelik bir müjde daha verdi. Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 3’üncü Basamak Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinin tescilinin alındığını kaydeden Çelebi, anjiografilerin başlaması ile aktif hale geçeceğini belirtti.

Ünitenin, 4 normal ve 1 izole olmak üzere toplam 5 yatak kapasiteli olarak tescilinin alındığını kaydeden Çelebi, “Bu birimde anjiyo sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar, çeşitli kalp damar cerrahisi ameliyatları ve bypass ameliyatı sonrasında hastaların hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesi sağlanacak. Yeni açılan bu ünitemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu üniteyle birlikte sevk oranlarımızın daha da düşecek. Temel amacımız olan sağlık hizmetlerinin yerinde ve etkin olarak verilmesi doğrultusunda bu ünitelerin ilimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Çelebi ayrıca, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 KVC uzmanı ile 4 kardiyoloji uzmanı doktor, 4 anestezi doktoru, 2 ameliyathane hemşiresi, 2 perfüzyonist, 2 anestezi teknisyeni ve 6 KVC Yoğun Bakım hemşiresinin görev alacağını sözlerine ekledi.

AĞRI 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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